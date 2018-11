Jornal espanhol coloca Pedrinho na mira do Real Madrid

Pedrinho vem ganhando cada vez mais espaço no Corinthians e chamado a atenção do mundo do futebol. Por isso, sua passagem pelo Timão pode estar com os dias contados. Segundo o jornal espanhol Marca, o Real Madrid tem interesse na contratação do atacante de 20 anos.

No último domingo, o presidente do Corinthians, Andres Sanchez, esteve em Madri, onde se encontrou com Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, e Ronaldo, dono do Real Valladolid. Segundo a publicação, Ronaldo estaria interessado em contratar Pedrinho por empréstimo se o jogador for vendido ao Real Madrid.

Se a negociação se realizar, Pedrinho será o terceiro jovem brasileiro contratado pelo clube merengue em 2018. Vinícius Júnior, contratado junto ao Flamengo, chegou ao Real em julho e vem sendo aproveitado pelo técnico Santiago Solari. Já Rodrygo, contratado junto ao Santos, ficará no Alvinegro Praiano até junho de 2019, quando se apresenta ao novo clube.

A possível ida de Pedrinho para o exterior não é novidade. Em outubro, após a derrota polêmica do Corinthians para o Cruzeiro na final da Copa do Brasil, o empresário do jogador, Will Dantas, se manifestou pelas redes sociais dizendo que o ciclo de Pedrinho no futebol brasileiro havia acabado. No entanto, Dantas recuou da declaração pouco depois.

Veja também: Manchester United pretende contratar Everton, do Grêmio

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com