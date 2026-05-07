Confusão envolvendo Hugo Souza marca fim de jogo entre Santa Fe e Corinthians na Libertadores

O clima esquentou no empate por 1 a 1 entre Santa Fe e Corinthians na noite desta quarta-feira, pela quarta rodada da Copa Libertadores, no Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (COL). Após o apito final, Hugo Souza foi alvo de jogadores do time colombiano, que partiram para cima do goleiro do Timão, gerando um tumulto.

Assim que o árbitro encerrou a partida, atletas do Santa Fe foram em direção a Hugo Souza. Logo em seguida, jogadores do Corinthians, membros da comissão técnica e seguranças também se dirigiram ao goleiro para protegê-lo das cobranças e ataques, ainda debaixo da meta defendida por ele durante o segundo tempo.

Enquanto ele se dirigia para o vestiário, torcedores arremessaram diversos objetos em campo.

Gustavo Henrique, que apareceu entre os atletas que estavam apartando a confusão, foi questionado sobre a situação, mas não soube revelar o que motivou o desentendimento. Os ânimos foram acalmados, e Hugo Souza deixou o campo escoltado pelos companheiros, abraçado com o técnico Fernando Diniz.

O Santa Fe abriu o placar com Rodallega, aos 14 minutos do segundo tempo. A equipe colombiana segurou o resultado até os 48 minutos, quando Gustavo Henrique aproveitou um cruzamento na área e estufou a rede de Mosquera. O resultado tirou os 100% da equipe na competição, mas manteve a invencibilidade.

Situação do Corinthians na Libertadores

Com este resultado, o Timão se mantém na liderança do Grupo E, com dez pontos em quatro jogos. O Santa Fe, por sua vez, fica com dois pontos, na terceira posição. A equipe de Diniz pode confirmar a vaga nas oitavas em caso de empate ou derrota do Peñarol contra o Platense nesta rodada.

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