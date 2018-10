Empresário de Pedrinho desabafa e indica saída do Corinthians

O uso do VAR na arbitragem da final da Copa do Brasil gerou grande polêmica. Até o empresário Will Dantas, que representa o meia Pedrinho, usou palavras fortes contra o gol anulado de seu cliente no jogo em que o Cruzeiro garantiu o título diante do Corinthians na noite desta quarta-feira.

“Pra mim foi a gota d’água, já deu, muito difícil trabalhar num país de desonestos como esse Brasil onde as pessoas fazem o que querem e fica por isso mesmo, país de ‘entendidos’ e safados, queria aqui de coração deixar o meu agradecimento para essa enorme torcida do Corinthians que sempre esteve ao nosso lado, nunca esqueceremos de vocês”, afirmou, através das redes sociais.

Apesar de não ser titular do Corinthians, o jovem Pedrinho já chama a atenção de gigantes europeus, como o Barcelona. Will Dantas deixa a entender que o futuro próximo do atleta será no Velho Continente

“Na vida tudo é um ciclo e para mim o dele aqui já acabou. Não era meu desejo, mas tenho que gerir com muito cuidado a carreira desse que será um dos maiores jogadores que esteve por aqui e não souberam aproveitar”, disse.

O contrato de Pedrinho com o Corinthians é válido, porém, até 2020. A multa rescisória está avaliada em 50 milhões de euros (mais de R$ 180 milhões).