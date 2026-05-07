Lingard tem primeira sequência como titular no Corinthians e ganha elogios de Diniz

Lingard chegou ao seu terceiro jogo consecutivo entre os titulares do Corinthians no empate por 1 a 1 com o Santa Fe, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O desempenho do jogador inglês no Estádio El Campín, em Bogotá (COL), rendeu elogios do técnico Fernando Diniz, que demonstrou surpresa com o fôlego do atleta na altitude.

"A gente conversou, mas não teve nada especial. E, para falar a verdade, o Jesse (Lingard) fez uma das melhores partidas hoje. Se você considerar a dificuldade do jogo, que é jogar na altitude, então tem sido o melhor jogo dele. Contra o Peñarol, foi muito bem também, mas a equipe estava num dia muito inspirado. Hoje ele foi muito importante, ele fez jogadas decisivas e, por incrível que pareça, foi um jogador que terminou bem. No final do jogo ele tinha gás. Então, assim, é uma coisa que eu falo, meu jogador não é só músculo e osso", analisou.

Contra o Santa Fe, Lingard disputou pela primeira vez um jogo completo pelo Corinthians. O meio-campista iniciou sua sequência entre os titulares no confronto contra o Peñarol, também pela Libertadores, na última semana, quando marcou seu primeiro gol na competição continental, o segundo com a camisa do Timão desde sua estreia, em abril.

Depois disso, ele se manteve entre os 11 iniciais nos jogos contra Mirassol e Santa Fe. Ao todo, soma 11 partidas, sendo cinco como titular, e dois gols pelo Corinthians. Diniz aproveitou a atuação de Lingard para rebater críticas sobre a repetição da equipe e a escalação com força máxima antes de um clássico decisivo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro.

"E até aproveitando aquilo que eu mesmo falei, como gancho, alguém poderia falar que no jogo contra o Mirassol, a gente repetiu o time de quinta para domingo, e podia ter poupado porque ia cansar ou poderia lesionar e hoje colocamos os mesmos na altitude, e com viagem super longa. Não que seja certo ou errado, só para não termos uma redução de que o jogo é um pacote de músculo e osso. O Lingard é um exemplo claro disso que aconteceu hoje", declarou.

"Ninguém esperava que ele fosse conseguir se adaptar tão bem e terminar tão inteiro vindo de uma sequência. Muitas questões que não temos explicação clara para dar para o fenômeno do futebol, como conseguem jogar e suportar. Tem jogador que está tudo controlado e pode machucar e sentir o jogo. Queria pontuar porque às vezes quando acontece alguma coisa, vem algum desavisado e fala ‘também repetiu o time’. A gente vai levando em consideração muita coisa. O departamento de fisiologia é ótimo, performance médico e também. Vamos conversando e reunindo o melhor número de elementos possíveis para tomarmos as melhores decisões", finalizou.

Lingard chegou ao Corinthians em março deste ano e antes de estrear no último mês, vinha sem entrar em campo para jogo desde outubro do último ano. Assim, no momento, tem retomado o ritmo e engatado sequência aos poucos na equipe. Ele, inclusive, deve se manter entre os titulares na equipe do Corinthians para buscar a reação no Campeonato Brasileiro.

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Situação do Corinthians

Com este resultado, o Timão se mantém na liderança do Grupo E, com dez pontos em quatro jogos. O Santa Fe, por sua vez, fica com dois pontos, na terceira posição. A equipe de Diniz pode confirmar a vaga nas oitavas em caso de empate ou derrota do Peñarol contra o Platense nesta rodada.

Se, por um lado, a equipe corintiana vive bom momento na Libertadores, por outro tem o alerta ligado no Campeonato Brasileiro. Com a vaga encaminhada no continental, o Timão volta as atenções ao Brasileiro, torneio no qual abre a zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 15 pontos.

Próximo jogo do Corinthians

Jogo: Corinthians x São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)

Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)