Rodrygo assina contrato com o Real Madrid até 2025; veja os detalhes

Rodrygo será jogador do Real Madrid. O atacante assinou o termo de transação futura com o clube espanhol até 2025 na manhã desta quinta-feira. O atleta de 17 anos ficará no Santos até junho de 2019. A coletiva de imprensa para o anúncio oficial será na tarde desta sexta, no Business Center, em São Paulo.

A negociação estava encaminhada há pelo menos uma semana. O Peixe vai receber 40 milhões de euros (R$ 174 milhões) limpos pela venda, equivalentes a 80% da multa rescisória, de 50 milhões de euros (R$ 218 milhões) – metade agora, à vista, e o restante na apresentação na Espanha. O jogador abriu mão de parte dos valores e ficará com 5 milhões de euros (R$ 22 milhões). É a maior quantia recebida por um clube na história.

O Real Madrid pagará 54 milhões de euros no total – mais do que a multa -, para que o Santos tenha € 40 mi líquidos. Nove milhões de euros equivalem a 20% em impostos. A comissão aos representantes de Rodrygo também será paga pelos merengues. Não há cláusulas de bonificações futuras ou amistosos marcados no negócio.

Vale a ressalva de que não há multa rescisória para menores de idade – Rodrygo fará 18 anos em janeiro. A quantia de 50 milhões de euros, no momento da negociação, serviu como base. Se o atacante tivesse atingido a maioridade, aí sim poderia ser negociado pela multa agora.

A postura de Eric, pai do jogador, e de Nick Arcuri e Fabiano Gudjenian, da empresa Un1que Football, chamaram a atenção do Peixe. Eric fez força para o clube conseguir os 40 milhões de euros exigidos desde o começo das tratativas. E o pagamento, antes em três vezes, caiu para duas parcelas.

A transação demorou um pouco mais do que o previsto pela resistência de membros do Comitê de Gestão, principalmente do vice-presidente Orlando Rollo. Parte dos dirigentes queriam a venda apenas com o depósito da multa rescisória. No fim das contas, o presidente Peres teve a anuência de outros gestores e não contou com a assinatura de Rollo no contrato.

O alvinegro pretende trazer reforços, quitar dívidas de curto prazo e construir um centro de treinamento para as categorias de base. A diretoria ainda vai vender Lucas Veríssimo. O Lyon-FRA já ofereceu 9 milhões de euros (R$ 39 milhões) e o Santos quer ao menos 10 mi (R$ 44 milhões).

Sensação do futebol brasileiro em 2018, Rodrygo foi procurado por Barcelona, Bayern de Munique, Borussia Dortmund e PSG. O atacante optou pelo Real Madrid, onde atuará com Vinicius Jr, de saída do Flamengo. O Real, além da magnitude na Europa, foi quem mais abriu os cofres.

Rodrygo foi promovido ao elenco profissional do Santos em outubro de 2017, entrou em campo duas vezes e se tornou titular nessa temporada. Ao todo, são nove gols em 31 jogos.