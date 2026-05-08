Peñarol empata com Platense, e Corinthians garante vaga antecipada na Libertadores

Na noite desta quinta-feira, Peñarol e Platense empataram por 1 a 1, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires. Com o resultado, o Corinthians garantiu classificação antecipada às oitavas de final da competição continental. O clube brasileiro, assim, é o primeiro a carimbar seu passaporte na próxima fase.

O empate era suficiente para confirmar a vaga do Timão no mata-mata. Isso porque o Peñarol, terceiro colocado do Grupo E, chegou apenas aos dois pontos e não possui mais chances matemáticas de alcançar os dez pontos somados pelo clube paulista nas quatro primeiras rodadas.

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Desta forma, o Corinthians assegurou presença nas oitavas com duas rodadas de antecedência e manteve a liderança isolada da chave. O Alvinegro Paulista soma dez pontos e segue invicto no torneio continental.

Atualmente, a classificação do Grupo E conta com Corinthians (10), Platense (7), Santa Fe (2) e Peñarol (2). Com isso, apenas argentinos e brasileiros seguem vivos na disputa pelas duas vagas do grupo.

Na próxima rodada, o Corinthians visita o Peñarol, às 21h30 (de Brasília) do próximo dia 21, no Uruguai. Já o Platense encara o Santa Fe, às 21h do dia 19, na Colômbia.

Como foi o jogo?

Na partida, que aconteceu em solo argentino, o Penãrol inaugurou o marcador aos 29 minutos do primeiro tempo, com gol de Facundo Batista. O Platense, ainda na etapa inicial, deixo tudo igual com tento de Agustín Lagos.