De saída para o Lille, Thiago Maia é cortado do Santos contra o Vasco

O Santos perdeu Thiago Maia. Após receber proposta oficial de 14 milhões de euros (R$ 51,5 milhões) do Lille, o Peixe concretizou a transferência neste sábado e cortou o volante da partida contra o Vasco, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Engenhão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A venda do jovem de 20 anos já era dada como certa no alvinegro desde a última sexta-feira. Após aceitar a proposta, o presidente Modesto Roma Júnior tentou segurar Maia pelo menos até o fim do ano, pensando na disputa da Libertadores. Porém, os franceses pediram a apresentação imediata do volante, para que ele já inicie a pré-temporada com Bielsa.

Vale lembrar que o mandatário do Santos já havia admitido que precisaria vender algum titular da equipe para terminar o ano no azul. E como Zeca está fora dos gramados desde o dia 28 de maio e ainda não recebeu propostas oficiais, Thiago Maia foi o escolhido para ‘fazer caixa’.

Sabendo que está próximo de vender seu titular, a diretoria santista correu para buscar um substituto e deve acertar o empréstimo de Matheus Jesus, ex-Ponte Preta, até o final de 2018.