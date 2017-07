Santos acerta venda de Thiago Maia ao Lille; Caju é emprestado

Thiago Maia não é mais jogador do Santos. O jovem de 20 anos teve sua venda acertada neste sábado e irá para o Lille. O clube francês, que é comandado por Marcelo Bielsa e também levará o lateral-esquerdo Caju por empréstimo, pagará 14 milhões de euros (R$ 51 milhões) ao Peixe pelo volante. O contrato ainda não foi assinado, mas o acordo já está apalavrado entre as partes e o Menino da Vila viaja neste domingo para fazer exames no novo clube.

Após aceitar a proposta, o presidente Modesto Roma Júnior tentou segurar Maia pelo menos até o fim do ano, pensando na disputa da Libertadores. Porém, os franceses pediram a apresentação imediata do volante, para que ele já inicie a pré-temporada com Bielsa. O alvinegro detém 70% dos direitos do jovem, enquanto o próprio jogador tem outros 30%. Mas vale lembrar que o clube se comprometeu a repassar 10% da negociação aos empresários do atleta.

Em abril, Modesto Roma já havia admitido que precisaria vender algum titular da equipe para terminar o ano no azul. E como Zeca está fora dos gramados desde o dia 28 de maio e ainda não recebeu propostas oficiais, Maia foi o escolhido para ‘fazer caixa’.

Além do volante, o Santos também perdeu Caju para o Lille. O time francês levará o lateral-esquerdo por empréstimo de um ano pelo valor de 500 mil euros (R$ 1,8 milhões). Porém, caso o jogador atue em mais de 14 partidas, os franceses serão obrigados a comprá-lo por 4 milhões de euros (R$ 14,6 mi).

Revelado nas categorias de base do Peixe, Thiago Maia disputou 125 partidas e fez quatro gols em sua passagem pelo clube. Já Caju atuou 41 vezes e não marcou com a camisa alvinegra A dupla fez parte do time bicampeão paulista entre 2015 e 2016.