Rollheiser engata boa fase e se consolida no Santos de Cuca

Rollheiser atravessa seu melhor momento na temporada e, ao que tudo indica, conquistou de vez a confiança de Cuca no Santos. Titular nos últimos quatro jogos, o argentino soma três gols e duas assistências no período, com participação direta nos cinco gols do Peixe na sequência de quatro empates contra Bahia, San Lorenzo, Palmeiras e, mais recentemente, Deportivo Recoleta.

Contra o Bahia, o meio-campista marcou os dois gols santistas no empate de 2 a 2 e voltou a cravar no clássico com o Palmeiras (1 a 1). Diante do San Lorenzo (1 a 1), deu uma assistência, assim como no duelo diante do Deportivo Recoleta (1 a 1).

Argentino lidera estatísticas ofensivas no Peixe

Depois de oscilar desde que chegou à Vila Belmiro, o camisa 32 se firmou como um dos principais nomes do setor ofensivo em 2026. Nesse cenário, os números reforçam a fase: desde a estreia, Rollheiser lidera o elenco em três estatístcas ofensivas: passes decisivos, grandes chances criadas e dribles certos.

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Segundo dados do Sofascore, o meia acumula 62 partidas pelo Santos, sendo 37 como titular, com sete gols marcados e cinco assistências distribuídas. Além disso, soma 85 finalizações (31 no gol), 14 grandes chances criadas e 86 passes decisivos.

No desempenho individual, o argentino também registra 83% de acerto nos passes, 60 dribles certos e 34% de precisão nos cruzamentos, mantendo média de 6,94 na plataforma de estatísticas.

Situação do Santos

Após o empate frustrante na Sul-Americana, o foco do Santos é o Campeonato Brasileiro. O próximo duelo do Peixe é contra o Red Bull Bragantino, no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Brasileirão.



O Santos busca recuperação na competição nacional após uma sequência de quatro jogos sem vitória, acumulando uma derrota e três empates. A equipe ocupa a 16ª colocação na tabela, empatada com o Corinthians (17°) em pontos (15), mas levando vantagem no número de gols marcados (19 contra 10).