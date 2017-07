Vanderlei é vetado e João Paulo entra contra o Vasco; veja os relacionados

O Santos não terá Vanderlei no duelo contra o Vasco, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Engenhão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro ainda não se recuperou de uma contusão na nádega esquerda, foi vetado pelo departamento médico e não aparece na lista de 20 relacionados pelo técnico Levir Culpi.

Vladimir, substituto imediato de Vanderlei, sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante treinamento da última quinta-feira e será desfalque pelas próximas semanas. Com isso, quem assume a meta contra o Cruz-Maltino é o jovem João Paulo, terceira opção e que fez apenas dois jogos entre os profissionais na carreira.

Outra baixa de última hora é o volante Thiago Maia. Após o Peixe receber uma proposta de R$ 51 milhões do Lille, da França, o clube decidiu cortá-lo da lista de relacionados. Segundo a assessoria alvinegro, o jovem de 20 anos está ’em processo de negociação’.

Além dos problemas no gol, Levir Culpi também não contará com Victor Ferraz neste domingo. O lateral-direito segue com dores no joelho esquerdo e está descartado para o duelo. Daniel Guedes continua na posição. A comissão técnica do Peixe espera contar com a volta do camisa 4 na partida contra a Chapecoense, na próxima quarta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro.

Em contrapartida, Lucas Lima e Copete, que levaram o terceiro amarelo contra o São Paulo e cumpriram suspensão diante do Atlético-MG, na última quarta, voltam ao time.

Sendo assim, o Santos entrará em campo diante do Vasco com: João Paulo; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Leandro Donizete, Alison (Yuri) e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Kayke.

Confira a lista de relacionados para 14ª rodada do Campeonato Brasileiro:

Goleiros: João Paulo e John

Laterais: Daniel Guedes, Matheus Ribeiro e Orinho

Zagueiros: David Braz, Fabián Noguera e Lucas Veríssimo

Meias: Alison, Jean Mota, Leandro Donizete, Lucas Lima, Rafael Longuine, Vecchio e Yuri

Atacantes: Bruno Henrique, Copete, Kayke, Thiago Ribeiro e Vladimir Hernández