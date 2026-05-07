Gabigol desabafa sobre suposto déficit físico no Santos: "Falta de respeito comigo"

Gabigol quebrou o silêncio e desabafou em suas redes sociais nesta quinta-feira sobre os rumores de uma insatisfação por parte do Santos sobre seu desempenho físico. O atacante classificou a notícia como "desinformação" e "falta de respeito" e citou que, de acordo com as análises feitas pelo clube, aparece entre os primeiros da equipe em índices físicos.

"Muito papo furado rolando. Falar de 'déficit físico' quando os painéis do próprio clube me colocam entre os primeiros em sprints e distâncias percorridas nos últimos jogos é, no mínimo, desinformação e falta de respeito comigo e com meu trabalho!", publicou.

"Não temos que achar culpados e usar a mídia para criar polêmicas vazias, que não ajudam o time e, principalmente, o clube! Só unidos e focados no que realmente interessa vamos sair juntos dessa situação! Domingo é em casa e precisamos da vitória!", acrescentou.

Muito papo furado rolando. Falar de "déficit físico" quando os painéis do próprio clube me colocam entre os primeiros em sprints e distâncias percorridas nos últimos jogos é, no mínimo, desinformação e falta de respeito comigo e com meu trabalho! Não temos que achar culpados e… — Gabriel B. (@gabigol) May 7, 2026

Semana polêmica

Na última terça, Gabigol participou de outra polêmica ao ser substituído durante o empate do Santos com o Deportivo Recoleta, pela Copa Sul-Americana. O jogador alegou que estava com dores abdominais e, por isso, foi direto ao vestiário.

Gabigol acabou passando em branco na partida contra o Recoleta. O camisa 9 iniciou como titular, mas desperdiçou uma grande chance na pequena área ainda no primeiro tempo ao errar a finalização após passe de Bontempo.

Números de Gabigol

Com 20 jogos disputados pelo Santos em 2026, Gabigol lidera a artilharia do Peixe na temporada. O atacante soma nove gols e cinco assistências na temporada.

Próximo jogo do Santos

Santos x Red Bull Bragantino (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)