Com titulares na parte interna, Santos avança em preparação para pegar o Bragantino

O elenco do Santos se apresentou pela manhã desta quinta-feira no CT Rei Pelé para o segundo dia de atividades com foco no duelo diante do Red Bull Bragantino, marcado para as 18h30 (de Brasília) deste domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

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Como foi o treino

Os jogadores que iniciaram o confronto diante do Recoleta na última terça realizaram trabalhos regenerativos na parte interna do centro de treinamento, enquanto o restante do grupo foi a campo para um treino técnico e tático comandado por Cuca.

Desfalques e retorno

Para enfrentar o Bragantino, o Santos ganhou o desfalque de Gabriel Brazão, advertido com o seu terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras no último sábado. Além dele, Lautaro Díaz, Gustavo Henrique, Vinicius Lira seguem entregues ao departamento médico e também são baixas para o Peixe.

Gabriel Menino segue em transição física após uma lesão na coxa e pode ser novidade para o Peixe neste domingo.

Em relação à última partida pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Cuca contará com o retorno de Neymar, poupado do clássico contra o Palmeiras devido ao gramado sintético do Allianz Parque.

Situação no Brasileirão

O Santos busca recuperação na competição nacional após uma sequência de quatro jogos sem vitória, acumulando uma derrota e três empates. Com 15 pontos, a equipe ocupa a 16ª colocação na tabela, empatada com o Corinthians (17°), mas levando vantagem no número de gols marcados (19 contra 10).

Próximos jogos do Santos

Santos x Red Bull Bragantino (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Coritiba x Santos (jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 13/05 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)