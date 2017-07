Santos dá ‘chapéu’ em São Paulo e Matheus Jesus faz exames para acertar

Se dentro de campo a fase do São Paulo não está boa, fora dele o momento também não é dos melhores. Após deixar encaminhado o acerto com o volante Matheus Jesus, ex-Ponte Preta, o tricolor viu o Santos avançar nas negociações e está muito perto de tomar um “chapéu” do rival.

Revelado pela Macaca e recém-contratado pelo Estoril, de Portugal, o jogador de 20 anos veio ao CT Rei Pelé na manhã deste sábado e realizou exames médicos no clube. Caso não apresente problema, ele assinará contrato de empréstimo até o final de 2018 e será apresentado oficialmente na próxima semana.

Inicialmente, o Peixe não tinha interesse em buscar mais um volante para o elenco. Porém, com a provável venda de Thiago Maia ao Lille, da França, por R$ 51 milhões, a diretoria santista viu em Matheus Jesus um provável substituto do Menino da Vila.

Porém, mesmo admitindo que precisa vender algum jogador para fechar a temporada no azul, o presidente Modesto Roma Júnior está tentando segurar Maia pelo menos até o final do ano. A expectativa é de fazer um negócio semelhante ao que o Palmeiras fez em 2016, quando vendeu Gabriel Jesus no meio da temporada, mas só ‘entregou’ o atacante ao Manchester City em dezembro.