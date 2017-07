Lille oferece R$ 51 milhões para tirar Thiago Maia do Santos

O Santos conheceu mais um clube interessado em contar com o futebol de Thiago Maia. Após a Inter de Milão fazer uma proposta ao volante no mês passado, foi a vez do Lille, da França, oferecer 14 milhões de euros (R$ 51,5 milhões) para contratar o jovem de 20 anos.

O presidente santista Modesto Roma Júnior já admitiu que precisará vender algum titular da equipe para terminar o ano no azul. E como Zeca está fora dos gramados desde o dia 28 de maio e ainda não recebeu propostas oficiais, a tendência é que Maia seja o escolhido para ‘fazer caixa’.

Porém, mesmo querendo fazer negócio já neste mês, o mandatário está tentando segurar o volante pelo menos até o final do ano. A expectativa é de fazer um negócio semelhante ao que o Palmeiras fez em 2016, quando vendeu Gabriel Jesus no meio da temporada, mas só ‘entregou’ o atacante ao Manchester City em dezembro.

Vale lembrar que em maio, o Santos anunciou que cedeu ao empresário Giuliano Bertolucci os direitos de exclusividade na venda do atleta por tempo indeterminado. Além disso, os santistas também fixaram o preço de 14 milhões de euros (R$ 51,5 mi) para a saída do volante, exatamente os valores oferecidos por Inter e Lille.

Com 125 partidas disputadas com a camisa do Peixe, Thiago Maia tem contrato com o clube até o dia 30 de junho de 2019. O alvinegro tem 70% dos direitos do atleta.