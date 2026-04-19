Palmeiras mantém postura, e comissão não concederá entrevista após jogo contra o Athletico-PR

Assim como aconteceu no Derby do último domingo, nenhum membro da comissão técnica do Palmeiras concederá entrevista neste domingo após a partida contra o Athletico-PR, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.

O mesmo aconteceu no clássico contra o Corinthians, no último fim de semana. O clube justificou a decisão com base nos fatos ocorridos recentemente que motivaram, inclusive, um forte posicionamento oficial após a punição do técnico Abel Ferreira, suspenso por sete jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

No comunicado divulgado nos últimos dias, o Verdão mostrou insatisfação com decisões do STJD e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Aquecimento concluído no Allianz Parque. Partiu! 🟢⚪ pic.twitter.com/EXbkkm6Nbg — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 19, 2026

Entenda o que aconteceu

Na última semana, o STJD puniu o técnico Abel Ferreira com oito jogos de suspensão por conta de expulsões contra Fluminense e São Paulo. O clube solicitou o efeito suspensivo para o treinador poder comandar a equipe no clássico, mas recebeu uma negativa, decisão recebida com estranheza pelo Palmeiras.

A diretoria alviverde chegou a entrar com recurso, mas a pena de Abel foi reduzida em apenas um jogo no julgamento em segunda instância.

Além da questão envolvendo Abel, o clube também criticou a decisão da CBF de acatar o pedido do Flamengo para remarcar o clássico contra o Fluminense, originalmente agendado para este sábado, para o domingo. Embora afirme não entrar no mérito do pedido rubro-negro, o Palmeiras questiona a falta de critérios uniformes por parte da entidade.

Sem Abel Ferreira à beira do gramado, o auxiliar técnico João Martins é quem assume o posto. No último jogo pelo Brasileirão em que o português esteve suspenso, Vitor Castanheira foi quem concedeu a entrevista coletiva.

Os atletas, por sua vez, seguirão o protocolo normalmente e poderão atender a imprensa na chegada ao estádio normalmente após a partida.

Veja a nota do Verdão:

"Assim como na partida contra o Corinthians, no último domingo (12), nenhum membro da comissão técnica do Palmeiras atenderá a imprensa hoje. O atendimento de atletas na zona mista ocorrerá normalmente".

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras x Jacuipense (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 23/04 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Red Bull Bragantino x Palmeiras (13ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 26/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)