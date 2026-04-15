STJD reduz pena de Abel Ferreira, que segue suspenso no Palmeiras

Na manhã desta quarta-feira, em julgamento, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) reduziu a pena do técnico Abel Ferreira, do Palmeiras. A punição, que era de oito jogos, caiu para sete e, portanto, o português ainda ficará quatro partidas suspenso.

Abel foi punido após as expulsões diante de São Paulo e Fluminense, ambas pelo Campeonato Brasileiro. Pelo cartão diante dos cariocas, o treinador do Palmeiras recebeu dois jogos de suspensão, enquanto contra o rival paulista, seis partidas fora.

Após entrar com recurso, o time alviverde conseguiu a diminuição da pena somente referente ao jogo contra o Fluminense. Que caiu de dois, para apenas um jogo.

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Com isso, Abel ficará fora dos jogos contra Athletico-PR, Bragantino, Santos e Remo pelo Brasileirão. Nas últimas três rodadas da competição nacional, o técnico já ficou de fora e agora restam quatro partidas.

Próximo jogo do Palmeiras

Palmeiras x Sporting Cristal (Copa Libertadores)

Data e horário: 16 de abril de 2026 (quinta-feira) 19h

Local: Allianz Parque, em São Paulo