STJD nega efeito suspensivo a Abel; Palmeiras critica decisão e questiona CBF

O Palmeiras divulgou uma nota oficial neste sábado para manifestar forte insatisfação com a condução do julgamento do técnico Abel Ferreira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e com a decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de adiar a partida entre Fluminense e Flamengo, válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Segundo o clube, a punição aplicada ao treinador português foi “desproporcional” e destoou dos preceitos historicamente adotados pelas comissões disciplinares. O Palmeiras questiona, em especial, os critérios utilizados durante a sessão, que teria recorrido a uma leitura labial “sem qualquer respaldo pericial” e resgatado episódios anteriores pelos quais Abel já havia sido punido.

Ainda de acordo com a nota, causou estranheza a negativa do STJD ao pedido de efeito suspensivo protocolado pelo clube na última quinta-feira. Com a decisão, o português não poderá comandar o time no clássico deste domingo, contra o Corinthians. O Palmeiras argumenta que, em situações semelhantes, o Tribunal já concedeu esse tipo de solicitação como forma de garantir o amplo direito à defesa e aponta tratamento desigual no caso do seu treinador, em desacordo com os princípios da isonomia.

"Decisões arbitrárias comprometem a credibilidade das competições. É fundamental que todos os agentes envolvidos atuem com equilíbrio, sem eleger um único profissional como bode expiatório – não é razoável que apenas um seja penalizado por um problema coletivo. Desse modo, o clube espera que, na segunda instância, o caso em questão seja analisado com coerência", escreveu o clube, em comunicado.

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Questionamento à CBF

Além da questão envolvendo Abel, o clube também criticou a decisão da CBF de acatar o pedido do Flamengo para remarcar o clássico contra o Fluminense, originalmente agendado para este sábado, para o domingo. Embora afirme não entrar no mérito do pedido rubro-negro, o Palmeiras questiona a falta de critérios uniformes por parte da entidade.

Na avaliação do clube, outras equipes tiveram solicitações semelhantes rejeitadas recentemente, o que reforça a cobrança por imparcialidade e transparência.

"Em um calendário reconhecidamente desafiador, todos os clubes enfrentam dificuldades logísticas – incluindo o Palmeiras – e, por isso, é essencial que haja imparcialidade e transparência em decisões que podem impactar o campeonato", finalizou.

A Sociedade Esportiva Palmeiras sempre se pautou pelo absoluto respeito aos processos estabelecidos, discutindo e defendendo seus direitos junto às esferas competentes de forma reservada e responsável. Diante dos acontecimentos recentes, no entanto, o clube vem a público… pic.twitter.com/zd4qC0IMmM — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 11, 2026

Veja abaixo, na íntegra, a nota do Palmeiras:

"A Sociedade Esportiva Palmeiras sempre se pautou pelo absoluto respeito aos processos estabelecidos, discutindo e defendendo seus direitos junto às esferas competentes de forma reservada e responsável.

Diante dos acontecimentos recentes, no entanto, o clube vem a público manifestar sua profunda insatisfação com a condução do caso envolvendo o julgamento do técnico Abel Ferreira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e com o adiamento por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) da partida entre Fluminense e Flamengo, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Em decisão que foge aos preceitos historicamente adotados pelas comissões disciplinares, nosso treinador foi punido com rigor desproporcional, em uma sessão que considerou, entre outras imprecisões, uma leitura labial sem qualquer respaldo pericial e trouxe à tona episódios pretéritos pelos quais o profissional já havia sido penalizado.

Causa ainda maior estranheza a resposta negativa dada neste sábado (11) pelo STJD ao pedido de efeito suspensivo protocolado pelo clube ainda na quinta-feira (9). Afinal, em inúmeros casos semelhantes, o mesmo tribunal atendeu a essa solicitação, como forma de garantir o amplo direito à defesa; com o treinador do Palmeiras, contudo, observa-se tratamento desigual, destoando dos princípios da isonomia.

Decisões arbitrárias comprometem a credibilidade das competições. É fundamental que todos os agentes envolvidos atuem com equilíbrio, sem eleger um único profissional como bode expiatório – não é razoável que apenas um seja penalizado por um problema coletivo. Desse modo, o clube espera que, na segunda instância, o caso em questão seja analisado com coerência.

Por fim, manifestamos também o nosso descontentamento com a decisão da CBF de acatar o pedido do Flamengo para a remarcação do jogo contra o Fluminense, de hoje (11) para amanhã (12).

Não nos cabe entrar no mérito do pleito; é necessário questionar, contudo, por que somente um clube tem a sua solicitação atendida, enquanto outras equipes vêm tendo pedidos similares sistematicamente rejeitados pela entidade.

Em um calendário reconhecidamente desafiador, todos os clubes enfrentam dificuldades logísticas – incluindo o Palmeiras – e, por isso, é essencial que haja imparcialidade e transparência em decisões que podem impactar o campeonato."