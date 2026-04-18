Palmeiras x Athletico-PR pelo Brasileirão: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações

O Palmeiras entra em campo na noite deste domingo para enfrentar o Athletico-PR pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no gramado do Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Onde assistir ao vivo?

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Como chega o Palmeiras para o confronto?

O Palmeiras vive momento positivo no Brasileirão e lidera o torneio, com 26 pontos conquistados, seis a mais que o vice-líder Flamengo. A equipe comandada por Abel Ferreira defende, na temporada, uma invencibilidade de oito jogos, com seis vitórias e dois empates.

Em seu último compromisso pelo Brasileiro, empatou sem gols com o Corinthians. Na última quinta-feira, o Verdão venceu o Sporting Cristal-PER por 2 a 1, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Como chega o Athletico-PR para o confronto?

Do outro lado, o Athletico-PR vem de uma vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense, pela 11ª rodada do Brasileirão, na Ligga Arena. O Furacão é o sexto colocado na tabela do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos conquistados. A equipe rubro-negra subiu da Série B e não disputa nenhum torneio continental.

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Estatísticas

O Palmeiras tem um aproveitamento de 78% no Campeonato Brasileiro, o maior entre os 20 times da competição. Apenas no torneio nacional, tem 21 gols marcados e dez sofridos. Já o Athletico-PR vive situação diferente e tem 57% de aproveitamento, com 17 gols feitos e 13 sofridos.

Palmeiras na temporada

Jogos : 25

: 25 Vitórias : 18

: 18 Empates : 4

: 4 Derrotas : 3

: 3 Gols marcados : 41

: 41 Gols sofridos : 21

: 21 Artilheiro: Flaco López, com 10 gols marcados

Athletico-PR na temporada

Jogos : 21

: 21 Vitórias : 11

: 11 Empates : 3

: 3 Derrotas : 7

: 7 Gols marcados : 37

: 37 Gols sofridos : 23

: 23 Artilheiro: Viveros, com 7 gols marcados

Histórico do confronto entre Palmeiras e Athletico-PR

Palmeiras e Athletico-PR já se enfrentaram em 65 oportunidades. O retrospecto aponta para um favoritismo para o Verdão, que soma 31 vitórias, contra 14 do Furacão. Além disso, há outros 20 empates. As equipes se enfrentaram pela última vez em 2024, pela 25ª rodada do Brasileirão, oportunidade em que o Alviverde venceu por 2 a 0, fora de casa.

Prováveis escalações

Para a partida, o Palmeiras vive a expectativa de contar com o atacante Vitor Roque, que não entra em campo desde o dia 21 de março. Ele está em processo de transição física após se recuperar de trauma no tornozelo esquerdo. Jefté, em transição física após se recuperar de lesão na coxa direita, é dúvida.

Mauricio, que ficou fora do último duelo, por conta de um quadro gripal, também deve retornar. Por outro lado, seguem fora Piquerez (cirurgia no tornozelo direito) e Paulinho (recondicionamento físico).

Do lado do Athletico-PR, Terán pode ser reforço. O zagueiro voltou a treinar no CT do Caju após se recuperar de dores no tornozelo direito. O lateral direito Benavídez, desfalque contra a Chape por desconforto muscular, pode voltar a ser opção para Odair Hellmann. Por outro lado, Gilberto, emprestado pelo Verdão, fica de fora por questão contratual.

🟢⚪ Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Khellven (Arthur); Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Mauricio e Jhon Arias; Flaco López e Ramón Sosa

Técnico: João Martins (auxiliar técnico)

🔴⚫ Athletico-PR

Santos; Terán, Aguirre, Arthur Dias e Esquível; Luiz Gustavo, Portilla e Dudu; Mendoza, Julimar e Viveros.

Técnico: Odair Hellmann

Arbitragem de Palmeiras x Athletico-PR

Árbitro : Felipe Fernandes de Lima (MG)

: Felipe Fernandes de Lima (MG) Assistentes : Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Celso Luiz da Silva (MG)

: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Celso Luiz da Silva (MG) VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Ficha técnica

🟢⚪ Palmeiras x Athletico-PR 🔴⚫

Competição: Campeonato Brasileiro (12ª rodada)

Data: 19 de abril de 2026 (domingo)

Horário: às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Próximos jogos

Palmeiras

Jogo: Palmeiras x Jacuipense-BA

Competição: Copa do Brasil (Quinta fase - Jogo de ida)

Data e horário: 23 de abril de 2026 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Athletico-PR

Jogo: Athletico-PR x Atlético-GO

Competição: Copa do Brasil (Quinta fase - Jogo de ida)

Data e horário: 23 de abril de 2026 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)