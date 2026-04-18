"Um dia de cada vez": o que o Palmeiras pensa sobre os retornos de Paulinho e Vitor Roque

O Palmeiras tem dois importantes atacantes no Departamento Médico: Vitor Roque e Paulinho. Ambos, portanto, foram desfalques para Abel Ferreira na vitória por 2 a 1 sobre o Sporting Cristal-PER pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Após a partida, o treinador evitou dar prazo para o retorno da dupla e falou sobre a expectativa de contar com ambos.

"Um dia de cada vez. Não tenho muito a dizer em relação a eles. Quando estiverem prontos, vão vê-los. Depende muito da condição física deles, do nível de dor, de empenho e desempenho no treino e perceber até que pontos estão preparados para jogar e quando isso acontecer, vão vê-los", declarou Abel.

Ambos os jogadores treinaram normalmente na reapresentação da equipe na manhã de sexta-feira, na Academia de Futebol. Conforme informado pelo clube, Vitor Roque está em processo de transição física, enquanto Paulinho está em estágio de recondicionamento físico.

Os atletas, recentemente, mesmo sendo desfalques, viajaram com o restante do elenco para os jogos contra o Bahia e contra o Junior Barranquilla, em Salvador, e em Cartagena, na Colômbia. Nenhum deles, porém, chegou a ser relacionado para as partidas citadas.

Vitor Roque é desfalque há quase um mês

O camisa 9 do Palmeiras vem sendo desfalque para Abel Ferreira desde o dia 21 de março, quando entrou em campo no clássico contra o São Paulo, no Morumbis. Desde então, o Tigrinho vinha tratando dores no tornozelo esquerdo, região onde sofreu o trauma na semifinal do Estadual, e que o obrigou a ficar de fora de alguns compromissos.

A expectativa é a de que o atacante volte a ser opção para Abel neste domingo, contra o Athletico-PR.

Paulinho não joga desde agosto de 2025

Paulinho passou por uma segunda cirurgia na tíbia da perna direita após a Copa do Mundo de Clubes da Fifa devido a uma fratura por estresse que não consolidou. O camisa 10 esteve em campo pelo Palmeiras pela última vez no dia 4 de julho do último ano, quando foi eliminado pelo Chelsea.

O ex-Atlético-MG deve finalmente voltar a ser relacionado na próxima semana, quando o Verdão estreia na Copa do Brasil, contra a Jacuipense.

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