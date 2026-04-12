Comissão técnica do Palmeiras não concederá entrevista após o Derby; entenda o que motivou decisão

Nenhum membro da comissão técnica do Palmeiras concederá entrevista neste domingo após o clássico contra o Corinthians, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

O clube justifica essa decisão com base nos fatos ocorridos nos últimos dias que motivaram, inclusive, um forte posicionamento oficial. No comunicado, o Verdão mostrou insatisfação com decisões do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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Entenda o que aconteceu

Na última semana, o STJD puniu o técnico Abel Ferreira com oito jogos de suspensão por conta de expulsões contra Fluminense e São Paulo. O clube solicitou o efeito suspensivo para o treinador poder comandar a equipe no clássico, mas recebeu uma negativa, decisão recebida com estranheza pelo Palmeiras.

Além da questão envolvendo Abel, o clube também criticou a decisão da CBF de acatar o pedido do Flamengo para remarcar o clássico contra o Fluminense, originalmente agendado para este sábado, para o domingo. Embora afirme não entrar no mérito do pedido rubro-negro, o Palmeiras questiona a falta de critérios uniformes por parte da entidade.

Sem Abel Ferreira à beira do gramado, o auxiliar técnico João Martins é quem assume o posto. No último jogo pelo Brasileirão em que o português esteve suspenso, Vitor Castanheira foi quem concedeu a entrevista coletiva.

Os atletas, porém, seguirão o protocolo normalmente e poderão falar com a imprensa na chegada ao estádio e após a partida.

Confira o comunicado do Palmeiras:

"Nenhum integrante da comissão técnica do Palmeiras concederá entrevista neste domingo (12), em razão dos fatos ocorridos nos últimos dias que motivaram, inclusive, o posicionamento oficial divulgado no sábado (11) pelo clube.

Em respeito à imprensa e ao nosso torcedor, contudo, atletas do Verdão atenderão aos detentores na chegada ao estádio e aos demais veículos após a partida".