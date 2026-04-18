Com provável reforço no ataque, Palmeiras fecha preparação para encarar o Athletico-PR

O Palmeiras encerrou a preparação para enfrentar o Athletico-PR neste domingo. O elenco alviverde se apresentou na Academia de Futebol na manhã deste sábado e realizou os últimos ajustes para entrar em campo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

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Como foi o treino

Comandados pelo técnico Abel Ferreira, os atletas fizeram um treino posicional simulando situações de jogo para os sistemas de ataque e defesa. Em seguida, disputaram o recreativo.

Vitor Roque e Paulinho, em estágio de recondicionamento físico, treinaram novamente sem restrições com o grupo neste sábado. Já Jefté seguiu o cronograma de transição física junto à equipe médica do clube.

Desfalques e possíveis retornos

Com isso, o Palmeiras pode ter o reforço de Vitor Roque para o jogo do Palmeiras enfrentar o Athletico-PR. Paulinho, por sua vez, só deve retornar no duelo da Copa do Brasil, na próxima semana, assim como Jefté, que não deve estar à disposição neste domingo.

Além disso, o meia Maurício, que foi baixa por conta de uma gripe no duelo da Libertadores, também deve voltar ao time.

Provável escalação

Assim, Abel Ferreira deve escalar o Palmeiras com: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Khellven; Andreas Pereira, Marlon Freitas e Maurício; Allan, Arias e Flaco López.

Situação no Brasileiro

Com 26 pontos, o Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro. São seis pontos de vantagem para Flamengo, São Paulo, Fluminense e Bahia. Agora, o Verdão busca mais uma vitória para manter a vantagem e impedir qualquer equipe de encostar na ponta da tabela.

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