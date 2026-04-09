Abel Ferreira é punido com oito jogos de suspensão pelo STJD; Palmeiras promete recorrer

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, sofreu uma dura sanção nesta quinta-feira. O treinador foi julgado pela 2ª Comissão Disciplinar do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) e punido, ao todo, com oito jogos de suspensão após as expulsões nos jogos contra São Paulo e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.

Nos dois casos, Abel Ferreira foi denunciado e condenado no artigo 258 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), com o adicional do § 2º, II, no clássico contra o São Paulo.

Contra o Fluminense, Abel foi expulso ao término da partida por, segundo o árbitro Felipe Fernandes de Lima, " se dirigir à arbitragem de forma grosseira, gesticulando os braços e batendo palmas de forma irônica". Por este ato, Abel foi julgado e condenado a cumprir dois jogos de suspensão.

Já no clássico contra o São Paulo, Abel foi expulso aos 33 minutos do segundo tempo por "reclamar de forma insistente contra as decisões da arbitragem", segundo relato de Anderson Daronco na súmula. O árbitro da partida também acrescentou que o português o ofendeu com o termo “cagão” após o cartão vermelho. Diante deste cenário e da recorrência dos atos, a comissão do STJD decidiu pela punição máxima, de seis jogos.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Entendimento da auditora no julgamento

"A conduta não se limitou a um ato isolado, se desenvolveu de forma contínua, reiterada, progressiva ao longo da partida, com sucessivas manifestações de inconformismo, com linguagem ofensiva, postura hostil. A postura não está diante de uma manifestação episódica de inconformismo, mas sim de um comportamento global de descontrole, reiterado de enfrentamento à autoridade. A conduta é reiterada, progressiva e evidência padrão de comportamento incompatível com a disciplina esportiva", argumentou a Dra. Ana Luiza de Oliveira Ralil, auditora do caso no julgamento relacionado à expulsão no clássico.

"A conduta do técnico Abel Ferreira é marcada por alta competitividade. Nós todos o conhecemos como um grande treinador que ganha títulos, mas é igualmente marcado pelas reclamações frequentes e pelo alto números de cartões e suspensões desde a sua chegada. Até março de 2026, ele acumulou mais de 13 expulsões e pelo menos 30 cartões amarelos. Já foi apenado, no âmbito da justiça desportiva, com ao menos 10 suspensões por partida, desde o início no futebol brasileiro", acrescentou.

"As sanções anteriormente aplicadas não foram suficientes para inibir a reprodução das condutas. Não se pode admitir a normalização de comportamentos dessa natureza no ambiente esportivo. A gravidade da conduta, a reiteração no curso da partida, a escalada do comportamento ofensivo e a ineficácia das sanções anteriormente aplicadas, justificam a fixação da pena em seu patamar máximo", concluiu a auditora do caso.

Situação da punição e próximos jogos

As decisões do STJD nesta quinta-feira foram em primeira instância. Portanto, são passíveis de recurso. Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o clube vai recorrer. O Verdão entende que a decisão foi desproporcional em relação aos fatos ocorridos.

Abel Ferreira já cumpriu dois jogos de suspensão automática, ou seja, ainda pode ter outras seis partidas por cumprir. O Palmeiras, segundo soube a reportagem, também irá buscar um efeito suspensivo para que o treinador possa continuar no banco enquanto aguarda o julgamento em segunda instância.

Ao menos por enquanto, o técnico português não deve ficar no banco de reservas no clássico contra o Corinthians, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.