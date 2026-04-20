Bastidores: entenda por que comissão técnica do Palmeiras não tem concedido entrevistas

O Palmeiras venceu o Athletico-PR por 1 a 0 na noite do último domingo, no Allianz Parque, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O que chamou a atenção foi que, mais uma vez, a comissão técnica de Abel Ferreira decidiu não conceder entrevista coletiva.

Este é o segundo jogo consecutivo em que a comissão técnica alviverde não concede a tradicional entrevista pós-jogo. Assim como no Derby, apenas os jogadores atenderam à imprensa na zona mista.

A decisão de não dar coletiva no clássico contra o Corinthians foi tomada em conjunto entre diretoria e comissão técnica. Já no jogo deste domingo, a escolha partiu da comissão técnica de Abel, e a solicitação foi acatada pelo Palmeiras, segundo apurou a Gazeta Esportiva.

Nenhuma das escolhas tem a ver com a imprensa ou com possíveis resultados negativos. Até por este motivo, o clube optou por comunicar a decisão antes da bola rolar em ambos os casos, para afastar burburinhos de que a comissão técnica palmeirense não gostaria de prestar esclarecimentos à torcida após um eventual tropeço.

A medida é uma forma de protesto adotada pelos profissionais do Palmeiras após a punição ao técnico Abel Ferreira por parte do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que suspendeu o treinador por sete jogos pelas expulsões contra São Paulo e Fluminense. O próprio clube divulgou um um forte posicionamento oficial depois do veredito e demonstrou insatisfação com decisões do STJD e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Membros da comissão técnica do Palmeiras se solidarizaram com Abel e encontraram no silêncio um meio de protestar. Internamente, o clube avalia que há uma injustiça na condução do caso do português pela punição considerada desproporcional e, também, pelo efeito suspensivo negado ao treinador no dia do Derby, conforme soube a reportagem.

Para a comissão técnica alviverde decidir pelo silêncio no domingo, também pesou o fato do STJD ter concedido efeito suspensivo ao goleiro Hugo Souza, do Corinthians, no último sábado. Dentro do clube, o entendimento é de que isso endossa o fato de que o Palmeiras teria sido prejudicado quando o órgão não liberou Abel para comandar o time no Derby.

Hugo foi suspenso por dois jogos devido à falas contra a arbitragem após o clássico. Contudo, horas antes da partida contra o Vitória, foi liberado para entrar em campo e atuou os 90 minutos. Quando o Palmeiras entrou com o pedido de efeito suspensivo para ter Abel à beira do gramado no clássico, a relatora do recurso deferiu a solicitação apenas parcialmente, fato que gerou incômodo no Alviverde.

Apesar disso, nos bastidores, Abel se mantém resiliente e evita comentar a punição, como o fez na última quinta-feira. Pelo menos foi o que revelou o zagueiro Gustavo Gómez, herói na vitória do Palmeiras contra o Athletico-PR.

"Estou vendo ele [Abel] trabalhando mais que nunca. Todo dia ele está aí fazendo o que ele gosta, que é treinar, trabalhar e sempre tentar melhorar, manter as coisas boas que nosso time está fazendo, mas acho que está um pouco triste, porque queria estar em campo para nos ajudar", disse o capitão na zona mista.

Decisão não é definitiva

A decisão de não conceder entrevistas coletivas no Campeonato Brasileiro enquanto Abel Ferreira estiver suspenso não é definitiva. O caso será debatido e tratado jogo a jogo, segundo confirmou a reportagem.

O próprio treinador não se privou do contato com a imprensa na última quinta-feira, quando concedeu coletiva após a vitória contra o Sporting Cristal-PER, pela Libertadores.

Abel Ferreira foi inicialmente punido com oito jogos de suspensão pelas expulsões contra Fluminense e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras recorreu e, após julgamento em segunda instância, a pena do português foi reduzida em apenas uma partida.

Boa noite para quem não perde há 20 jogos em casa pelo Campeonato Brasileiro! 😴💚 pic.twitter.com/rULU3HADqJ — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 20, 2026

O treinador já ficou fora de quatro partidas do Verdão na Série A e ainda tem outros três jogos a cumprir. Ele deve voltar à beira do gramado no confronto diante do Cruzeiro, em casa, pela 16ª rodada.

A punição do STJD é válida apenas para o Campeonato Brasileiro. Abel Ferreira, portanto, comandará a equipe na estreia da Copa do Brasil contra a Jacuipense, às 19h30 (de Brasília) desta quinta-feira, no Allianz Parque, e deve conceder entrevista coletiva normalmente após o duelo.

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras x Jacuipense (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 23/04 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Red Bull Bragantino x Palmeiras (13ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 26/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)