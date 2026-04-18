STJD concede efeito suspensivo, e Hugo Souza reforça Corinthians contra o Vitória

Hugo Souza poderá reforçar o Corinthians na partida de logo mais neste sábado, contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) concedeu efeito suspensivo ao goleiro, que deve ser titular do Timão.

O camisa 1 do Corinthians havia sido punido pelo STJD na última sexta-feira com base no artigo 243-F do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). O goleiro, assim, foi suspenso por "ofender a honra dos árbitros durante entrevista".

Após o clássico contra o Palmeiras pelo Brasileirão, Hugo Souza afirmou, em entrevista pós-jogo, que o árbitro Flávio Rodrigues de Souza "apitou para um lado só".

Barradão! 🏟️📍 Este é o #PalcoDaPartida de número 5️⃣2️⃣ entre Corinthians e Vitória em todas as competições. 🏴🏳️ 📸 Gustavo Vasco / Corinthians#VITxSCCP#VaiCorinthians pic.twitter.com/P9eZsamfPB — Corinthians (@Corinthians) April 18, 2026

No mesmo dia, o Corinthians entrou com o pedido de efeito suspensivo, concedido pelo tribunal neste sábado, poucas horas antes da bola rolar para o jogo contra o Vitória. Hugo Souza viajou com a delegação e, agora, reforça o Timão.

Corinthians e Vitória duelam logo mais, a partir das 20h (de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA), pela 12ª rodada do Brasileirão.

Veja a nota do Timão:

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que obteve, junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a concessão de efeito suspensivo no processo envolvendo o atleta Hugo Souza.

Com a decisão, o jogador encontra-se regularmente apto a atuar na partida deste sábado (18) contra o Vitória".

Próximo jogo do Corinthians

Barra-SC x Corinthians (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 20/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)