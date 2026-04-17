Corinthians perde mando e três jogadores são suspensos por confusões no Derby

O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) definiu, nesta sexta-feira, as punições e multas para Corinthians e Palmeiras após polêmicas no Derby, no último domingo. Além das instituições, três jogadores do Timão também foram punidos com suspensões.

O Corinthians foi penalizado por cinco diferentes ações e deverá pagar multa total de R$ 112 mil, além de perder um mando de campo.

As ações que renderam punições ao clube foram: o atraso de dois minutos do time corintiano na volta do intervalo (R$ 2 mil), a entrada de um drone carregando um porco de pelúcia e a paralização pela linha da pipa (R$ 10 mil), a confusão após o apito final (R$ 20 mil) e a ofensa racial ao goleiro Carlos Miguel (R$ 80 mil).

O Palmeiras também foi multado em R$ 2o mil pela briga generalizada envolvendo jogadores e comissão técnica nos corredores da Neo Química Arena, a caminho dos vestiários.

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Jogadores punidos

André

O volante André foi penalizado pelo STJD com um jogo de suspensão, devido à expulsão durante o Derby, ocasionada pelo gesto obsceno em direção a Andreas Pereira, do Palmeiras. O jogador foi enquadrado no artigo 258 do CBJD (conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva)

Matheuzinho

O lateral direito Matheuzinho, expulso direto por atingir o rosto do atacante Flaco López após um princípio de confusão durante o jogo, ficará quatro jogos suspenso. A pena se deu pelo artigo 254-A (agressão física).

Hugo Souza

Segundo o artigo 243-F, o goleiro do Corinthians foi suspenso por dois jogos por "ofender a honra dos árbitros durante entrevista". Após o jogo, Hugo disse que Flávio Rodrigues de Souza "apitou para um lado só".

Bidon e Luiz Fernando absolvidos

O meio-campista Breno Bidon e o preparador de goleiros Luiz Fernando, julgados pelo atrito com o jogadores do Palmeiras, foram absolvidos de qualquer punição.