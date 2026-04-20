CBF divulga áudio do VAR de pênalti anulado em Palmeiras x Athletico-PR

A CBF divulgou, na noite deste domingo, o áudio do VAR no lance do pênalti anulado de Benedetti em Viveros na vitória do Palmeiras sobre o Athletico-PR, por 1 a 0, no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O árbitro Felipe Fernandes de Lima marcou a penalidade aos 39 minutos da segunda etapa, mas foi chamado pela arbitragem de vídeo, reviu o lance no monitor e anulou a marcação.

Na análise do árbitro de vídeo Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira, Viveros segurou o braço de Benedetti e, neste movimento, levou o zagueiro do Palmeiras ao chão junto com ele.

"Estou vendo o jogador do Athletico-PR segurando o braço dele. Vocês estão vendo a mesma coisa que eu? Ele está segurando o braço do defensor, e aí ele se joga, derrubando ele. Ele está travando o braço do defensor e ele cai. Olha aqui, volta para mim. A mão do jogador [Viveros] no meio do braço dele [Benedetti]. Vou chamar, ok gente?", disse o árbitro de vídeo.

"Felipe, recomendo revisão do lance, possível não penal. O atacante que está segurando o defensor se joga, derrubando ele, tá?. Primeiro, vou mostrar na câmera com a velocidade, para você ver que o atacante está segurando o braço do defensor e correndo. Repare que ele está puxando, e aí se joga para frente. E vou te mostrar a câmera diagonal para você ver esse movimento, e aí deixo com você", acrescentou Marco Aurelio Augusto.

Após assistir ao lance de diferentes ângulos no monitor e ouvir a argumentação da arbitragem de vídeo, Felipe Fernandes de Lima teve o mesmo entendimento e tomou a decisão de anular o pênalti. Além disso, também retirou o cartão amarelo apresentado ao zagueiro Benedetti.

"Eu estou vendo o atacante que segura o braço do defensor e vai se jogando. Então vou retificar minha decisão. Vou reiniciar com tiro livre direto a favor da defesa e não penal. A falta foi do atacante, e não do defensor. E tirar o cartão amarelo do defensor", concluiu o árbitro.

O Athletico-PR ficou na bronca com a anulação do pênalti, e o técnico Odair Hellmann foi advertido com o cartão amarelo após reclamar com a arbitragem.

Situação na tabela

Com o resultado, o Palmeiras se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro, com uma vantagem de seis pontos sobre o segundo colocado. O Verdão alcançou os 29 pontos e chegou ao nono jogo de invencibilidade, com sete vitórias e dois empates no recorte. Do outro lado, o Athletico-PR permaneceu com 19 pontos e aparece no sexto lugar.

Próximo jogo do Palmeiras

Palmeiras x Jacuipense (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

(jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil) Data e horário: 23/04 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

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