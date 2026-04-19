Palmeiras defende invencibilidade de 8 meses em casa contra Athletico-PR

O Palmeiras volta a atuar no Allianz Parque neste domingo, quando recebe o Athletico-PR em duelo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30 (de Brasília). Em busca de aumentar ou ao menos manter a vantagem na liderança da competição, o Verdão tem o mando de campo como trunfo para enfrentar o Furacão, já que acumula sonoros oito meses sem derrotas atuando como mandante.

Ao todo, são 26 jogos invictos jogando em casa, com 21 vitórias e cinco empates. A última derrota do Palmeiras sob seus domínios foi em agosto de 2025, quando foi superado pelo Corinthians por 2 a 0 e acabou eliminado da Copa do Brasil ainda nas oitavas de final.

Desde então, o Verdão tem feito valer o mando de campo. Atualmente, a equipe comandada por Abel Ferreira soma uma sequência de oito vitórias seguidas jogando em casa.

A última vez que a equipe teve série tão positiva nessas condições foi entre 2022 e 2023, quando obteve 33 jogos de invencibilidade como mandante. Pelo Brasileirão, são 15 jogos sem perder em casa.

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Adversário incômodo

Diante do Athletico-PR, no entanto, o Palmeiras pode encontrar dificuldades para manter a série positiva. O Furacão é o terceiro clube que mais venceu o Verdão em jogos disputados no Allianz Parque, com três triunfos no estádio da Barra Funda. No ranking do quesito, a equipe rubro-negra empata com o Flamengo e fica atrás de São Paulo (4 vitórias) e Corinthians (6 vitórias).

Apesar de não ter sido derrotado na ocasião, o Palmeiras carrega uma lembrança ruim de enfrentar o Athletico-PR no Allianz. Em 2022, as equipes se enfrentaram pela semifinal da Copa Libertadores e o Verdão acabou eliminado pelo Furacão em São Paulo após Terans marcar aos 40 minutos do segundo tempo para empatar o jogo de volta em 2 a 2, garantindo ao Rubro-Negro a classificação à final após vencer no agregado por 3 a 2.

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Situação no Brasileiro

Com 26 pontos, o Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro. São seis pontos de vantagem para Flamengo, São Paulo, Fluminense e Bahia. Agora, o Verdão busca mais uma vitória para manter a vantagem e impedir qualquer equipe de encostar na ponta da tabela.

Detalhes do confronto