Abel evita falar sobre punição do STJD e prevê ano difícil "dentro e fora de campo"

O técnico Abel Ferreira seguirá acompanhando os jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro fora da área reservada para a comissão técnica por mais quatro jogos devido à punição recebida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD. O português evitou falar sobre a decisão do órgão jurídico e previu um ano difícil "dentro e fora do campo".

"Acompanhei tudo o que se passou dentro daquela sala (de julgamento). Mas vou guardar a opinião de todos, não só da auditora, mas dos outros dois, quem deu quatro (jogos) ou dois, quem resolveu manter. Mas, em relação a esse assunto, não tenho mais nada a dizer".

O que aconteceu?

Abel Ferreira foi punido pelo STJD após as expulsões diante de São Paulo e Fluminense, ambas pelo Campeonato Brasileiro. Pelo cartão diante dos cariocas, o treinador do Palmeiras recebeu dois jogos de suspensão, enquanto contra o rival paulista, seis partidas fora, totalizando oito.

O Palmeiras entrou com recurso no Pleno do STJD, que julgou o caso nesta semana e reduziu a pena somente referente ao jogo contra o Fluminense. A punição, que era de dois jogos, caiu para um. O treinador já ficou fora de três jogos e agora ainda precisa ficar ausente de mais quatro deles.

Abel prevê "ano extremamente difícil dentro e fora de campo"

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Sporting Cristal‑PER, pela segunda rodada da Libertadores, Abel Ferreira exaltou a presença da torcida no Allianz Parque, que contou com mais de 35 mil pessoas. O treinador aproveitou o momento para pedir ainda mais apoio ao longo de um ano que, segundo ele, promete ser difícil "dentro e fora de campo".

"Quero agradecer aos nossos torcedores. Não estava à espera de ter uma casa tão boa. Precisamos, mais do que nunca, jogar juntos. Prevejo um ano extremamente difícil dentro e fora de campo. Portanto, precisamos de todos os nossos torcedores para ajudar os jogadores a lutarem e serem dignos de vestir essa camisa", declarou Abel.

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Situação do Palmeiras

Com o resultado, o Palmeiras somou os primeiros três pontos na competição continental e, com isso, lidera o Grupo F, com quatro pontos conquistados. Agora, a equipe Alviverde vira a chave para a disputa do Campeonato Brasileiro, torneio do qual é líder, com 26 pontos.

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