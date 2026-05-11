Barros cobra CBF por "providências urgentes" após polêmica em empate do Palmeiras

Diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros subiu o tom e fez uma dura cobrança à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após o empate em 1 a 1 com o Remo no último domingo, no Mangueirão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão, como um todo, ficou na bronca com uma decisão controversa do árbitro Rafael Rodrigo Klein.

Em pronunciamento antes da coletiva de João Martins, Barros leu a íntegra da regra da International Football Association Board (IFAB). No entendimento do diretor, o Verdão foi diretamente prejudicado pela anulação equivocada do gol de Bruno Fuchs já no apagar das luzes, que daria a vitória ao Alviverde.

O lance em questão aconteceu aos 49 minutos do segundo tempo. Sosa cobrou escanteio, e após dividida de Flaco López com o zagueiro do Remo, a bola sobrou com Bruno Fuchs, que estufou as redes de dentro da pequena área. No entanto, após ir ao monitor a chamado do VAR, Rafael Klein identificou um toque no braço de Flaco e anulou o gol. Barros, então, cobrou mudanças da CBF e da Comissão de Arbitragem, chefiada por Rodrigo Cintra.

"O Palmeiras participou e tem participado de todas as reuniões [da CBF sobre arbitragem]. O Dr. Márcio Boscaro [advogado do Palmeiras] esteve presente em todas as reuniões. Temos feito nossas abordagens, nossas colocações. Temos cobrado, discutido, conforme definimos com a CBF e com a diretoria de arbitragem. O Palmeiras não tem vindo falar sobre. O clube tem assumido suas responsabilidades, tem discutido nos fóruns competentes, mas é inadmissível uma situação como essa. Não podemos permitir que isso aconteça mais, precisamos de providências urgentes", afirmou.

O Palmeiras viveu um cenário muito parecido no clássico contra o Santos, que também terminou empatado em 1 a 1. Nos acréscimos, o time virou o jogo com gol de Allan, mas a bola foi desviada na mão de Arias e, após revisão no monitor, o tento foi anulado. Na oportunidade, o Verdão não se manifestou.

"Não adianta nós tentarmos nos comportar e aceitarmos as determinações, seja da CBF, seja da diretoria de arbitragem, e erros como esses serem cometidos. A regra é muito clara. Estou lendo a regra, não dizendo para os senhores. A bola foi cabeceada pelo defensor na mão do nosso jogador. Sobrou para outro. Finalizou, é gol. É isso que a regra diz, é simples. Se eles tiveram algum tipo de dúvida, que levassem o tempo necessário para tomar a decisão. Muito complicado isso. Vamos continuar, mas não vamos deixar de registrar quando passarmos do ponto com um erro dessa gravidade, como foi o de hoje", acrescentou o diretor.

Se o gol de Fuchs fosse validado, o Palmeiras teria mantido a distância de seis pontos para o Flamengo. Com o empate, no entanto, o Verdão viu a vantagem na liderança diminuir para quatro pontos. Barros chegou a afirmar que a arbitragem está interferindo no andamento do Brasileirão.

"Eu entendo que é um investimento pesado da CBF para que se melhore a arbitragem. Estamos fazendo de tudo para que a arbitragem tenha uma evolução. Uma semi-profissionalização, condutas, disciplina. Tudo está sendo feito. Porém, não estamos conseguindo ter uma arbitragem que não interfira na competição. Esse é o grande problema. Como serão recuperados esses dois pontos? O Palmeiras participa de uma série de competições, Brasileiro, Paulista, Libertadores, Copa do Brasil. A sequência de jogos é extrema, tanto que já temos jogo na quarta-feira pela Copa do Brasil e no sábado já jogamos contra o Cruzeiro. Não se para com o calendário que temos hoje", concluiu o diretor.

Se o árbitro conhecia a regra, por que ela não foi aplicada hoje? As autoridades do futebol brasileiro vão analisar também esta dublagem? 🤔 🎙️ Gustavo Machado pic.twitter.com/GQQ4eSFcWm — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 11, 2026

Barros não foi o único a criticar a anulação do gol. O próprio Bruno Fuchs questionou se Rafael Klein não tinha conhecimento da regra, enquanto o auxiliar técnico João Martins, que comandou o time na ausência de Abel, disse que o VAR foi "incompetente" ao chamar para a revisão.

O Palmeiras também foi às redes sociais e, além de questionar por que o árbitro não aplicou a regra se a conhecia, também aproveitou para ironizar o STJD.

Próximos jogos do Palmeiras

Jacuipense x Palmeiras (jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 13/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)

Palmeiras x Cruzeiro (16ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 16/05 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)