Palmeiras ironiza STJD e questiona: “Se árbitro conhecia regra, por que não foi aplicada?”

O Palmeiras questionou a anulação do gol de Bruno Fuchs na reta final do empate em 1 a 1 contra o Remo neste domingo, no Mangueirão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em publicação nas redes sociais, o clube publicou um vídeo do árbitro Rafael Rodrigo Klein explicando um lance similar a Neymar, em um jogo do Santos, e aproveitou para ironizar o Supremo Tribunal de Justiça Desportivo (STJD).

O lance em questão aconteceu aos 49 minutos do segundo tempo. Sosa cobrou escanteio, e após dividida de Flaco López com o zagueiro do Remo, a bola sobrou com Bruno Fuchs, que estufou as redes de dentro da pequena área. No entanto, após checar o VAR, Rafael Klein identificou um toque no braço de Flaco e anulou o gol.

O Palmeiras, então, relembrou uma situação em que a equipe de arbitragem, comandada pelo mesmo Rafael Klein, explicou a Neymar, no jogo entre Santos e Atlético-MG, o porquê do gol do astro ter sido anulado. No diálogo, o assistente diz que, caso a bola tivesse batido no braço do companheiro e o camisa 10 tivesse feito o gol, o tento teria sido validado - o que aconteceu no gol de Fuchs contra o Remo.

Se o árbitro conhecia a regra, por que ela não foi aplicada hoje? As autoridades do futebol brasileiro vão analisar também esta dublagem? 🤔 🎙️ Gustavo Machado pic.twitter.com/GQQ4eSFcWm — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 11, 2026

"Mesmo que seja uma posição natural, ele se defendendo, se ela bate no braço, é porque ia direto no gol", teria dito Rafael Klein.

"Se pega na mão dele, e você faz o gol, era gol. Porque não é uma mão de falta, mas como foi gol, aí o futebol não aceita. É isso que a regra diz", afirmou um dos assistentes. Klein ainda concordou com a explicação fornecida pelo auxiliar, mas invalidou o segundo gol do Verdão contra o Remo, que aconteceu da mesma forma.

O Palmeiras, então, questionou a decisão em publicação nas redes sociais. "Se o árbitro conhecia a regra, por que ela não foi aplicada hoje?", disse.

Clube ironiza STJD

O Verdão também aproveitou a postagem para ironizar o STJD. Durante o julgamento do técnico Abel Ferreira, que resultou em suspensão inicial de oito jogos no Campeonato Brasileiro, as autoridades utilizaram um vídeo do dublador Gustavo Machado como prova. A publicação mostrava o treinador xingando o árbitro Anderson Daronco de "cagão".

O Alviverde, então, usou o vídeo do mesmo dublador no lance em que a equipe de arbitragem explicou o porquê da anulação do gol do Santos.

"As autoridades do futebol brasileiro vão analisar também esta dublagem?", ironizou o clube.

O Palmeiras, como um todo, ficou na bronca com a anulação do gol por parte de Klein. A decisão foi criticada por Fuchs, pelo diretor de futebol Anderson Barros e também pelo auxiliar técnico João Martins, que concedeu entrevista coletiva no lugar de Abel Ferreira, suspenso.

Situação na tabela

Com o resultado, o Palmeiras chega ao 15º jogo de invencibilidade, alcança os 34 pontos e se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro. O Verdão, entretanto, viu o Flamengo se aproximar na tabela. O Rubro-Negro carioca venceu o Grêmio e diminuiu a distância para quatro pontos.

Próximos jogos do Palmeiras

Jacuipense x Palmeiras (jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 13/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)

Palmeiras x Cruzeiro (16ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 16/05 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)