Andreas Pereira sofre trauma na região lombar e deve virar desfalque no Palmeiras

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol nesta segunda-feira, após o empate em 1 a 1 com o Remo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista Andreas Pereira, que deixou a partida contra a equipe paraense com dores, passou por exames e teve diagnosticado um trauma na região lombar.

Com isso, o jogador deve ser desfalque do Verdão no duelo contra o Jacuipense, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Café. O Alviverde venceu a partida de ida por 3 a 0 e tem ampla vantagem no confronto decisivo.

Andreas sofreu uma entrada de Zé Ricardo, que atingiu o meia com uma joelhada na região lombar. O palmeirense sentiu dores imediatamente e iniciou tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance do clube.

O trauma descartou a possibilidade de fratura, cenário que poderia afastar Andreas por um longo período. Agora, o atleta concentra os esforços na recuperação para a sequência da temporada.

Em 2026, Andreas Pereira vem sendo um dos principais jogadores do Palmeiras. Em 30 partidas, marcou dois gols e distribuiu nove assistências. Todos os passes para gol foram no Brasileirão, competição em que lidera a estatística.

Próximos jogos do Palmeiras

Jacuipense x Palmeiras (jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 13/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)

Palmeiras x Cruzeiro (16ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 16/05 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

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