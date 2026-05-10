Barros questiona gol anulado e vê Palmeiras prejudicado contra o Remo: "Erro crasso"

Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, também subiu o tom contra a arbitragem do futebol brasileiro após o gol anulado do Palmeiras no empate em 1 a 1 contra o Remo neste domingo, no Mangueirão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O lance em questão acontece aos 49 minutos do segundo tempo. Sosa cobrou escanteio, e após dividida de Flaco López com o zagueiro do Remo, sobrou com Bruno Fuchs, que estufou as redes de dentro da pequena área. No entanto, após checar o VAR, Rafael Klein identificou um toque no braço de Flaco e anulou o gol.

Barros, então, pegou o livro de regras da International Football Association Board (IFAB) e leu o que o documento diz. Segundo explicado pelo dirigente com base na regra, se a bola tocar acidentalmente na mão ou no braço de um jogador de ataque e, em seguida, um companheiro de equipe finalizar e marcar o gol, o tento é legal e confirmado. O gol só poderia ser anulado caso Flaco López fosse o jogador a completar para as redes após a bola bater em seu braço.

"Eu sei que tem ficado muito chato alguns profissionais responsáveis por departamento de futebol, diretoria executiva, têm feito observações, indagações por aquilo que tem acontecido. Mas infelizmente, nós não podemos nos furtar a isso. [...] É muito claro, se todos nós observarmos, o defensor do Remo cabeceia na mão do López, a bola sobra para o Fuchs, que faz o gol", explicou Barros.

"É gol. Seriam dois pontos a mais para o Palmeiras. Só faço uma pergunta: de quem vai ser essa responsabilidade? Está chegando um momento que não podemos mais permitir. É uma responsabilidade da CBF, da diretoria de arbitragem, do Rodrigo Cintra, do Péricles Bassols. Não podemos mais permitir que essas situações aconteçam. Se tem dúvida, leve tempo suficiente para poder julgar o lance, mas não podemos mais cometer esse tipo de erro. Como vamos recuperar os dois pontos perdidos dentro de campo? É um questionamento, uma situação muito delicada", criticou.

O diretor também citou o episódio da punição imposta ao técnico Abel Ferreira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Recentemente, o treinador foi penalizado com oito jogos de suspensão, reduzidos para sete, pelas expulsões nas partidas contra São Paulo e Fluminense. O jogo contra o Remo foi o último a ser cumprido pelo português.

"Recentemente, o Palmeiras teve suas punições, principalmente em nome do seu treinador, quando questionou determinado árbitro, recebeu uma punição. Foram seis jogos, o sexto cumprido hoje, e o próprio STJD não se manteve nessa posição, concendendo efeitos suspensivos, diminuições de pena. Então porque nós estamos colocando uma situação real do que aconteceu, nós estamos sendo prejudicados, não vamos admitir esse tipo de comportamento. Não estou dizendo nenhum absurdo, estou colocando fatos, lendo a regra e dizendo que a arbitragem no dia de hoje, principalmente o VAR quando chama o árbitro, comete um erro crasso e prejudica o Palmeiras. Com esse gol, teria ganho os três pontos", enfatizou.

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O Palmeiras ficou na bronca com os dois pontos deixados em Belém do Pará. O Verdão chegou aos 34 pontos e permanece na liderança do Brasileiro, mas pode ver o Flamengo se aproximar em caso de vitória sobre o Grêmio. Barros ressaltou que o Verdão comparece constantemente nas reuniões de arbitragem da CBF, mas deixou claro que o clube não deixará o "erro crasso" deste domingo passar.

"Eu entendo que é um investimento pesado da CBF para que se melhore a arbitragem. Estamos fazendo de tudo para que a arbitragem tenha uma evolução. Uma semi-profissionalização, condutas, disciplina. Porém, não estamos conseguindo ter uma arbitragem que não interfira na competição. Esse é o grande problema. Como serão recuperados esses dois pontos? O Palmeiras participa de uma série de competições, a sequência de jogos é extrema, já temos jogo na quarta-feira pela Copa do Brasil. Não se para com o calendário que temos", disse.

"O Palmeiras vai seguir colocando suas posições de forma contudente quando erros como esse acontecerem. O Palmeiras mudou sua postura recentemente, respeitou decisões arbitrárias, disse isso quando aconteceu no STJD. Foi uma punição fora de qualquer padrão, aceitamos e cumprimos religiosamente. Mas não podemos admitir quando viemos para um jogo como esse dificílimo e permitimos que aconteça um erro dessa natureza. Não é possível", concluiu Barros.

Próximos jogos do Palmeiras

Jacuipense x Palmeiras (jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 13/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)

Palmeiras x Cruzeiro (16ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 16/05 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)