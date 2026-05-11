Atuações do Palmeiras: veja quem foi bem e quem foi mal no empate contra o Remo

O Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Remo na noite do último domingo, no Mangueirão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alguns nomes deixaram o campo como destaques, como foram os casos de Allan, Sosa, Flaco López e Khellven. Outros, porém, decepcionaram, como Jefté, Andreas Pereira e Jhon Arias.

Allan foi um dos melhores do Verdão. O camisa 40 foi muito ativo e a principal arma da equipe no campo ofensivo, sendo o homem da velocidade e das jogadas individuais. Ajudou a armar o jogo e participou do primeiro gol, dando a assistência para o gol de Sosa. Ainda corrigiu erro de Andreas no primeiro tempo, apesar de ter chegado atrasado e ter sido punido com cartão amarelo.

Sosa também foi bem. O paraguaio começou a partida se movimentando muito no ataque e gerando confusão na marcação do Remo, se utilizando também de sua velocidade para receber e colocar na frente. Perdeu uma chance cara a cara com Marcelo Rangel por mérito do goleiro, mas se redimiu ao deixar tudo igual em chute de fora da área. Tomou decisões corretas ao longo da partida e criou chances.

Flaco fez uma boa partida dentro do possível. O atacante se movimentou bastante, marcando presença na área, mas também caindo pelos lados do campo. Apareceu para criar e finalizar - não dá para dizer que se escondeu do jogo. Teve um pouco de azar em finalizações defendidas e ao tocar com o braço na bola no lance que seria o do gol da virada do Verdão, mas teve boa atuação no geral.

Khellven entrou bem. O lateral substituiu Jefté no segundo tempo e jogou invertido novamente, caindo pelo lado esquerdo da defesa, mas conseguiu pisar no ataque e contribuir mais para o jogo do Palmeiras, diferente do companheiro. Defensivamente, não comprometeu.

Jefté ganhou chance nas ausências de Arthur e Piquerez, mas foi um dos piores do Palmeiras. O lateral esquerdo foi mal no lance do gol do Remo: saiu para marcar Pikachu, que deu toque rápido na bola, e deixou muito espaço nas costas. Além disso, também não contribuiu no ataque e, defensivamente, não se destacou. Ainda recebeu amarelo com 3 minutos de jogo por uma falta infantil e ficou pendurado muito cedo, deixando o campo no início da etapa final.

Andreas Pereira também não foi bem. O camisa 8 errou alguns passes que não costuma errar e parecia estar desligado, desatento à partida. Ajudou a circular bem o jogo, mas não desequilibrou. Também falhou em um erro de passe que culminou no cartão amarelo para Allan.

Por fim, Arias também esteve sumido. O atacante encontrou dificuldades para conduzir a bola no campo molhado e errou mais que de costume, sobretudo nas tomadas de decisão. Jogo bem abaixo.

Situação na tabela

Com o resultado, o Palmeiras chega ao 15º jogo de invencibilidade, alcança os 34 pontos e se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro. O Verdão, entretanto, viu o Flamengo se aproximar na tabela. O Rubro-Negro carioca venceu o Grêmio e diminuiu a distância para quatro pontos.

Próximos jogos do Palmeiras

Jacuipense x Palmeiras (jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 13/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)

Palmeiras x Cruzeiro (16ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 16/05 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)