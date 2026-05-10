Fuchs lamenta empate e reclama de gol anulado do Palmeiras: "Regra é muito clara"

Zagueiro do Palmeiras, Bruno Fuchs ficou na bronca com o gol anulado na reta final do empate em 1 a 1 com o Remo neste domingo, no Mangueirão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão tinha um homem a mais e chegou ao gol da virada já nos acréscimos, mas o tento foi invalidado pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein.

O lance em questão acontece aos 49 minutos do segundo tempo. Sosa cobrou escanteio, e após dividida de Flaco López com o zagueiro do Remo, sobrou com Bruno Fuchs, que estufou as redes de dentro da pequena área. No entanto, após checar o VAR, Rafael Klein identificou um toque no braço de Flaco e anulou o gol, o que gerou reclamações de Fuchs depois do apito final. O camisa 3 foi tirar satisfação com o juiz e reclamou da decisão.

"Eu falei ali com relação à regra. Pelo que vejo e pelo que conheço da regra, a regra é muito clara. Se o Flaco fizesse o gol, acredito que teria que ser anulado. A bola pega, bom, bem provável que pegou na mão do Flaco, para ele anular, só que sobrou para mim. A regra para mim, com relação a isso, é bem clara. Não foi uma mão intencional dele, foi uma bola muito perto e ela sobrou para mim, e eu que fiz o gol. Não sei se eles têm que saber a regra, porque a gente ainda tenta conversar. Eu falei para o Klein que a regra era clara. A bola bateu no Flaco e sobrou para mim. Se sobra para ele, o gol era invalidado corretamente", reclamou Fuchs em entrevista ao Premiere.

Bruno Fuchs também desabafou sobre a arbitragem brasileira como um todo. Ele ainda citou as condições ruins do gramado, que foi castigado pela forte chuva em Belém do Pará, e lamentou o empate do Verdão.

"Mas vamos ver aí, a CBF vai ver de novo quais são as regras, o que eles têm que fazer. Acredito que todo jogo, todas as equipes do Brasileirão falam da arbitragem. Não sei se os jogadores têm que entender melhor, ou os próprios árbitros, para não ficar essa chatice, porque é muito chato ter que vir aqui e falar. Lógico, hoje teve muitas coisas, jogo adiado, campo ruim por causa da chuva, muitas coisas a se falar. Viemos para buscar os três pontos, empatamos. Para nós e um resultado ruim, mas também vale por não perder", concluiu o zagueiro.

Agora, o Palmeiras de Bruno Fuchs já vira a chave para a Copa do Brasil. Com larga vantagem no placar, o Verdão visita a Jacuipense nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina (PR), pelo jogo de volta da quinta fase da competição.

Situação na tabela

Com o resultado, o Palmeiras chega ao 15º jogo de invencibilidade, alcança os 34 pontos e se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro. O Verdão, entretanto, pode ver o Flamengo se aproximar na ponta da tabela. O Rubro-Negro enfrenta o Grêmio, neste momento, fora de casa.

Próximos jogos do Palmeiras

Jacuipense x Palmeiras (jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 13/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)

Palmeiras x Cruzeiro (16ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 16/05 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)