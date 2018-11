Danilo Avelar voltará a ser titular do Corinthians após clássico

Danilo Avelar foi barrado do time titular do Corinthians no treino desta quarta-feira. Jair Ventura ainda não confirmou os 11 que iniciarão o clássico contra o São Paulo no sábado, às 20h, em Itaquera, mas a tendência é que o jovem Carlos Augusto fique com a vaga na lateral esquerda.

A mudança repercutiu bem entre os torcedores corintianos em função do sentimento quase que generalizado de insatisfação com Danilo Avelar. Mas, é bom a Fiel saber que o ex-jogador do Torino retomará seu posto pelo menos nas duas rodadas seguintes ao Majestoso, isso se Jari Ventura não resolver usar algum outro jogador improvisado no setor.

A ausência de Carlos Augusto se dará por causa da convocação à Seleção Brasileira Sub-20. A apresentação está marcada para segunda-feira. A revelação do Timão ficará à disposição de Carlos Amadeu para um período de treinos e dois amistosos contra a Colômbia, estes marcados para os dias 15 e 20 desse mês, em Belo Horizonte e Goiânia.

Dessa forma, já é certo que Carlos Augusto desfalcará o Corinthians nas partidas contra Cruzeiro (fora) e Vasco (casa). Ainda não há certeza sobre o aproveitamento ou não do atleta no compromisso diante do Atlético-PR (fora), agendado para o dia 21.

O Corinthians é o 12º na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos, e luta para se distanciar da zona do rebaixamento ao passo que não deixa de sonhar com uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem.