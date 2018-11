Corinthians anuncia parcial de ingressos vendidos para o Majestoso

A fase não é das melhores, mas a torcida do Corinthians promete se manter fiel nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Na manhã dessa quinta-feira, o clube alvinegro anunciou a venda antecipada de 34 mil ingressos para o confronto do próximo sábado, contra o São Paulo, marcado para às 17h, em Itaquera.

Não há mais entradas para os setores Norte, Sul, Leste Inferior Central e Leste Superior Lateral. Os ingressos restantes vão de R$ 70,00 a R$ 110,00, com a opção de meia para todas as opções.

Como a comercialização segue até sábado, a expectativa é que cerca de 40 mil torcedores estejam na Arena Corinthians para acompanhar o clássico válido pela 33ª rodada do Brasileirão.

A média de público do Timão em seu estádio nesse ano é de 30.864 torcedores por jogo. No nacional por pontos corridos essa média é pouca coisa menor: 29.915, com um ticket médio de R$ 43,00.

O time de Jair Ventura é apenas o 12º na tabela de classificação, com 39 pontos. A busca pela vitória no Majestoso tem duas motivações principais: se afastar da zona de rebaixamento e tentar se aproximar do G6.

Confira os setores disponíveis:

Leste Inferior Lateral – R$ 70 (R$ 35 meia-entrada)

Leste Superior Central – R$ 70 (R$ 35 meia-entrada)

Oeste Inferior – R$ 110 (R$ 55 meia-entrada)

Oeste Superior – R$ 80* (R$ 40 meia-entrada)