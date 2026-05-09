Sub-15 do Corinthians goleia Juventus e assume liderança do grupo; sub-17 também vence

Na manhã deste sábado, as equipes sub-15 e sub-17 do Corinthians entraram em campo pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Paulista das respectivas categorias. Os mais novos saíram com uma goleada, enquanto os mais velhos também venceram no Estádio Conde Rodolfo Crespi, em São Paulo (SP).

O sub-15 do Corinthians, que entrou em campo mais cedo, goleou o Juventus por 5 a 0 na Fazendinha. Pedrito, Leo Abachioni, Igor Macedo, Rafa Japa e Gabriel marcaram os gols do triunfo da equipe alvinegra.

O técnico Eduardo Vergueiro escalou o time com: Dida; Léo Toledo, Gustavão, João Otávio e Leo Abachioni; Juan Felipe, Lucas Splichal e Igor Macedo; Rafa Japa, Guga Bom e Pedrito.

Com o resultado, o Corinthians manteve os 100% de aproveitamento e foi à liderança do Grupo 12, somando nove pontos em três partidas.

O sub-15 do Corinthians retorna a campo no próximo sábado (16), às 09h (de Brasília), para enfrentar o Barcelona Espotivo. A bola rola no gramado da Fazendinha, pela quarta rodada do Estadual sub-15.

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Sub-17 também vence

O sub-17 do Corinthians, por sua vez, também foi a campo mais tarde neste sábado. A equipe venceu o Juventus da Mooca por 3 a 0, graças a gols de Thiago Coelho (duas vezes) e Miguel Moscardo.

A escalação do time de Guilherme Nascimento contou com: Gustavo Milani; Kevin Fernando, Felipe Aguirra, Ronaldo Henrique e Wendel; Ji-Paraná, Lucca Caramico e Léo Amistá; Matheus Rocha, Léo Rodrigues e Thiago Coelho.

Com o resultado, o Corinthians se tornou o novo líder do Grupo 12 do Paulista sub-17. O Timão chegou aos seis pontos e, ainda que com um jogo a menos, ultrapassou o rival no saldo de gols e assumiu a ponta.

O sub-17 do Corinthians, agora, volta aos gramados no próximo sábado (16), às 11h, quando pega o Barcelona Esportivo, na Fazendinha, pela quarta rodada do Paulista da categoria.