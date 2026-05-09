Stabile admite atraso salarial no Corinthians, mas Paz minimiza: "Não é algo para se gerar alarme"

Diretor de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, ao lado do presidente Osmar Stabile, admitiu que o clube atrasou os salários dos jogadores e da comissão técnica referentes ao mês de abril. No entanto, o dirigente minimizou a situação e disse que as pendências devem ser quitadas já nesta segunda-feira, mesmo prazo passado pelo mandatário.

"O que eu tenho é que na segunda-feira é que na segunda-feira, isso já deve ser resolvido. Não sei nem se dá para chamar isso de atraso, é uma situação pontual, um descasamento financeiro de um fluxo de caixa, um valor que era para entrar e não entrou. Os jogadores estão conscientes de que pode acontecer, mas não é algo longo, que vai se estender por muito tempo. Não aconteceu esse ano ainda, então acho que não é algo para se gerar um alarme. Um, dois dias de atraso é algo muito pequeno e deve ser resolvido na segunda-feira. Vai entrar um valor e tudo ok", explicou o dirigente.

Os vencimentos deveriam ter sido quitados nesta quinta-feira, mas o clube não conseguiu cumprir o prazo inicialmente previsto. O atraso ocorre em meio ao delicado cenário financeiro enfrentado pelo clube do Parque São Jorge. Nos bastidores, o Corinthians tenta equilibrar uma série de compromissos financeiros, como o pagamento de dívidas e acordos ligados ao RCE (Regime Centralizado de Execuções).

"Está tudo sob controle, o Corinthians é isso. Nós passamos por dificuldades financeiras o ano passado todinho, pegamos o caixa sem dinheiro. [...] Todo mês temos dificuldades financeiras, todo mundo sabe dos problemas que passamos. Todas as pendências são pontuais, momentâneas, de dois ou três dias. Isso aconteceu ao longo de todo o ano passado, e hoje resolveram colocar na imprensa, mas não tem problema. Convivemos com isso, é uma realidade, não é mentira, mas segunda-feira, na pior das hipóteses na terça-feira, está tudo solucionado", disse Stabile.

Pendência vai atrapalhar no clássico?

O Corinthians recebe o São Paulo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão precisa voltar a vencer para sair da zona de rebaixamento, e Marcelo Paz garantiu que a pendência com jogadores e comissão não entrará em campo no Majestoso.

"Não vejo que isso possa ter nenhuma interferência no clássico, não é isso que vai fazer a diferença a favor ou contra. Os jogadores estão preparados. Vejo diariamente um perfil envolvido, alinhado com os objetivos do clube. Não é um diazinho de atraso que vai mexer com a motivação e a performance deles. Pelo contrário, são atletas que eu tenho muito orgulho de estar com eles, e que eu acredito que vão seguir entregando coisas boas ao Corinthians, porque é um elenco que já entregou títulos", analisou o diretor.

Amanhã é dia de clássico na #CasaDoPovo pelo Brasileirão! 🏟🖤🤍 🆚️ São Paulo

⏰️ 18h30 (horário de Brasília) Garanta seu ingresso e venha apoiar o Timão 👉🏽 https://t.co/3RfyO1UO1x 📸 Foto Fiel#NeoQuimicaArena#VaiCorinthians pic.twitter.com/vO7iTXUm2v — Corinthians (@Corinthians) May 9, 2026

E a dívida por Charles?

Por fim, Marcelo Paz também falou sobre a dívida com o Midtjylland, da Dinamarca, referente à contratação do volante Charles. Na última quinta-feira, o Timão foi condenado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) a pagar R$ 6 milhões ao clube europeu e tem um prazo de 45 dias para tal. Caso não o faça dentro do período estipulado, pode sofrer um novo transfer ban na Fifa.

"Essa questão financeira não passa diretamente por mim. O que posso dizer é que temos um presidente que se importa muito com as finanças do clube, que é um presidente pagador. O que ele já pagou de dívidas do Corinthians, principalmente essas que podem causar um transfer ban... Ele está muito empenhado nisso junto ao setor financeiro", afirmou o dirigente.

"Meu papel, dentro do departamento de futebol, foi justamente não gerar novas dívidas, contas que seriam ruins no futuro. Fizemos sete contratações que fizemos foram para não onerar e ajudar o setor financeiro, e tendo um time competitivo. Tenho certeza que o Osmar e as pessoas desse setor vão achar a solução com muita criatividade, mas não vamos esquecer o que já foi feito. Rojas, CNRD, Santos Laguna", finalizou.

A preocupação nos bastidores aumenta porque esta não é a única pendência internacional enfrentada pelo clube. Paralelamente, a diretoria também negocia com o Talleres, da Argentina, uma dívida envolvendo a contratação do meia Rodrigo Garro, avaliada em cerca de R$ 42 milhões.