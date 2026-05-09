Escalação: reforçado, Corinthians terá mudança no meio para o Majestoso

O Corinthians encerrou, na manhã desta sexta-feira, a preparação para o clássico contra o São Paulo, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz comandou um trabalho tático e será forçado a promover uma mudança no meio-campo.

O Timão recebe o São Paulo neste domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Como foi o treino?

A equipe corinthiana concluiu a preparação para o clássico na manhã deste sábado (09), no CT Dr. Joaquim Grava. Após um vídeo de instruções táticas e uma ativação na academia, o elenco realizou dois exercícios táticos sob o comando do técnico Fernando Diniz.

O comandante do Timão aproveitou o momento para instruir a equipe em diversas situações de jogo. Jogadas de bola parada também foram trabalhadas.

Desfalques e retornos

Para o clássico, o Corinthians terá uma série de desfalques. Entre as ausências por lesão estão os atacantes Memphis Depay (transição física), e Kayke (cirurgia no joelho esquerdo), Charles (lesão no calcanhar direito), Hugo (cirurgia no joelho direito) e João Pedro Tchoca (cirurgia para retirada de hérnia inguinal).

Além disso, André está suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), enquanto Allan está fora pelo acúmulo de cartões amarelos. Com isso, Carrillo, Matheus Pereira e Dieguinho brigam pela vaga restante. Matheuzinho também retorna no Brasileiro após cumprir suspensão do STJD, assim como Gustavo Henrique, que estava suspenso diante do Mirassol.

Provável escalação

Uma provável escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Carrillo (Matheus Pereira) e Garro; Lingard e Yuri Alberto.

Situação do Corinthians

Se por um lado está em uma fase iluminada na Libertadores, por outro o clube do Parque São Jorge vive situação delicada no Campeonato Brasileiro. O Timão está posicionado na 17ª colocação, inaugurando a zona de rebaixamento, com apenas 15 pontos conquistados nas 14 primeiras rodadas. Portanto, uma vitória diante seu torcedor no Majestoso é crucial para sair do Z4.

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x São Paulo (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Corinthians x Barra-SC (jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 14/05 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)