Jadson volta a treinar com elenco e Jair esboça time com novidade na lateral

O Corinthians teve uma quarta-feira de muitas novidades no CT Dr. Joaquim Grava. Jadson, que estava em transição física, treinou normalmente com o restante do elenco e deverá atuar no clássico contra o São Paulo após ser desfalque por duas partidas. O meia, inclusive, esteve entre o time esboçado pelo treinador Jair Ventura para o Majestoso no próximo sábado, às 17 horas (de Brasília), na Arena Corinthians.

A equipe que foi a campo na parte final da atividade, quando a imprensa não podia fazer mais registros de imagem tinha como novidade a entrada de Carlos Augusto na lateral-esquerda no lugar de Danilo Avelar. O time era formada por: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Carlos Augusto; Ralf, Araos, Pedrinho, Jadson e Clayton; Danilo.

No reta final do treino, Jadson deixou o gramado e Jair Ventura fez mais um teste. Danilo foi recuado para a posição de meia armador e Roger foi testado como homem de referência do ataque.

O outro grupo era formado por: Walter, Paulo Roberto, Pedro Henrique, Marllon e Danilo Avelar; Gabriel, Thiaguinho, Fessin, Mateus Vital e Rafael Bilu; Roger, Jonathas ficou treinando em outro campo neste momento da atividade.

Os paraguaios Ángel Romero e Sergio Díaz, que ficaram na academia na última terça-feira, foram a campo e fizeram um trabalho à parte. Emerson Sheik também entrou no gramado do CT, mas não trabalhou com o restante do elenco.

Além disso, o dia foi marcado por atividades em campo reduzido em que o grupo foi dividido em quatro times e havia uma espécie de confronto entre eles e de uma aprimoramento em que os jogadores só podiam utilizar uma das pernas para percorrer um percurso com obstáculos.