Corinthians se vê perseguido pela arbitragem e protesta na CBF

Por Tiago Salazar

O Corinthians enviou um representante à reunião da CBF, na noite desta segunda-feira, promovida pela CBF. O clube se sente perseguido pela arbitragem e quer explicações sobre as decisões tomadas pelo árbitro Matheus Delgado Candançan e pelo VAR Marcio Henrique de Gois na derrota por 2 a 1 para o Mirassol, na noite do último domingo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A reunião acontece semanalmente, toda segunda-feira, para tratar justamente dos lances de arbitragem da rodada do Brasileirão. No último domingo, Marcelo Paz havia mencionado que o clube teria um representante no encontro, o que foi dito e feito. Enquanto a delegação viajava à Colômbia, um membro foi designado pela CBF.

O Corinthians expôs à CBF que os supostos erros contra o Mirassol não se tratam de um caso isolado. Segundo apurou a Gazeta Esportiva, o clube tem se sentido perseguido e prejudicado pela arbitragem, como reiterado pelo diretor de futebol no pronunciamento após a partida.

No entendimento da cúpula alvinegra, o Corinthians tem sido prejudicado pela arbitragem há mais de um ano, em diversas rodadas do Campeonato Brasileiro. A principal reclamação da diretoria diz respeito aos lances interpretativos. O clube alega que as decisões subjetivas tem sido, majoritariamente, contra o Timão, como aconteceu no último domingo no pênalti assinalado em Carlos Eduardo.

Em março deste ano, por exemplo, Marcelo Paz criticou a arbitragem de Rodrigo José Pereira de Lima por um suposto pênalti não marcado em André no empate em 1 a 1 contra o Flamengo, na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O diretor pediu publicamente que o juiz não apitasse mais jogos do Corinthians após possíveis erros em jogos contra Internacional (Brasileiro de 2025), Athletico-PR e Flamengo (Brasileiro de 2026).

As reclamações do Corinthians

O Corinthians ficou na bronca com três decisões da arbitragem na derrota do último domingo. A primeira polêmica aconteceu logo aos 12 minutos, quando o árbitro expulsou Edson Carioca por falta em Raniele, mas após revisão no VAR, retirou o cartão vermelho e trocou pelo amarelo. Depois, aos 21 minutos, Candançan marcou pênalti de Bidu em Carlos Eduardo.

A principal cobrança do Timão, entretanto, foi quanto à uma possível falta de Shaylon em Garro na origem do segundo gol do Mirassol. O camisa 7 derruba o argentino, que levanta rapidamente. A sobra fica com Carlos Eduardo, que avançou pelo lado esquerdo e cruzou na cabeça de Edson Carioca.

O volante Raniele foi um dos primeiros a se manifestar sobre a arbitragem de Candançan. Ainda no intervalo, o volante alegou que "não existiu p**** nenhuma" no lance do pênalti marcado a favor do Mirassol. Posteriormente, o técnico Fernando Diniz detonou as decisões tomadas em campo, chegando a dizer, em coletiva de imprensa, que o árbitro "errou praticamente tudo".

Por fim, Marcelo Paz também veio a público e criticou a falta de critério da arbitragem na derrota para o Mirassol. O dirigente ainda questionou o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e pediu mais equidade nos critérios para as tomadas de decisão. Recentemente, Hugo Souza foi punido com dois jogos de suspensão por dizer que o árbitro do último Derby "apitou para um lado só".

Próximos jogos do Corinthians

Santa Fe-COL x Corinthians (quarta rodada da Copa Libertadores)

Data e horário: 06/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia)

Corinthians x São Paulo (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)