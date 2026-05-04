CBF divulga análise do VAR após expulsão anulada do Mirassol em derrota do Corinthians

A Comissão de Arbitragem da CBF divulgou, na manhã desta segunda-feira, o áudio do VAR da anulação do cartão vermelho para um jogador do Mirassol na derrota do Corinthians por 2 a 1, no último domingo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A comunicação entre o árbitro de campo e o de vídeo no lance do pênalti contra o Timão não foi divulgado.

O Corinthians saiu irritado do Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP) devido ao resultado e à atuação da arbitragem, comandada por Matheus Delgado Candançan. O responsável pelo VAR era Marcio Henrique de Gois. O diretor Marcelo Paz e o técnico Fernando Diniz manifestaram publicamente suas revoltas.

A primeira polêmica foi logo aos 12 minutos, quando o árbitro expulsou Edson Carioca por falta em Raniele, mas após revisão no VAR, retirou o cartão vermelho e trocou pelo amarelo.

O que diz a análise?

"Ele dá uma tesoura e atinge acima do tornozelo com a sola", avaliou inicialmente Candançan.

"Não tem contato com as travas, não fecha a perna. O contato é com o joelho, é um contato médio, não é contato com força excessiva. Vou recomendar a revisão para um possível não cartão vermelho, ok? As imagens que temos aqui não tem trava de chuteira. O único contato que tem é um joelho no pé, tá bom?", analisou Marcio Henrique de Gois.

"Ok, Gois. O contato não é com a sola, é com o joelho. E por isso é uma ação temerária. Eu vou trocar a decisão de cartão vermelho para cartão a amarelo para o camisa 95 (Edson Carioca) por ação temerária", definiu o árbitro de campo.

Situação na tabela

Com a derrota, o Corinthians segue com os mesmos 15 pontos do início da rodada e voltou à zona de rebaixamento do Brasileirão. O Alvinegro paulista ainda foi vazado pela primeira vez com Diniz e perdeu uma invencibilidade de sete jogos.

Próximo jogo do Corinthians

Jogo: Santa Fe-COL x Corinthians

Competição: Copa Libertadores (4ª rodada)

Data e horário: 6 de maio de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia)

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