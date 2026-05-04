Coach anuncia saída do Corinthians e cita momento financeiro do clube: "Inviabilizou a continuidade"

O coach esportivo Lulinha Tavares, quc chegou ao Corinthians a pedido da comissão técnica de Ramón Díaz, anunciou sua saída do clube nesta segunda-feira. Ele havia sido contratado pelo clube no início de 2025.

O profissional oficializou a despedida do Timão por meio de publicação nas redes sociais. Em um longo texto, Lulinha explicou que sua saída se deu por motivos financeiros por parte do clube.

"Entendo o atual momento financeiro do clube, que inviabilizou a continuidade do nosso trabalho. Deixo um pouco de mim… e levo muito de cada um com quem pude trabalhar e conviver no período em que estive aqui", escreveu o coach.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Lulinha | Preparador Mental de Atletas (@lulinhatavares01)

Lulinha acompanhava o time do Corinthians nos treinos e no dia a dia do CT Dr. Joaquim Grava, além de estar presente na delegação em jogos em casa e fora.

"Fui parte de um movimento pioneiro: treinar o cérebro e a mente, acelerar decisões e sustentar performance sob pressão. Para isso, desenvolvi um trabalho especializado, personalizado, contínuo e mensurável, com equipamentos de ponta e tecnologia avançada do campo das neurociências, integrado a toda a equipe inter e multidisciplinar que o clube dispõe", disse.

Além do Corinthians, Lulinha também acumula trabalhos em outros clubes brasileiros, como Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Bahia.

Veja a despedida completa de Lulinha:

"Encerra-se uma das maiores e melhores experiências que já vivi como profissional.

Vivi por dentro um gigante.

E quem vive… nunca mais é o mesmo.

Conhecer o “poropopó” de uma torcida que verdadeiramente tem um time não tem preço.

Cheguei no início de 2025, a pedido da comissão técnica de Ramón Díaz e @emiliano34diaz , durante a visionária e competente gestão de @fabinhosoldado.futebol

Fui parte de um movimento pioneiro:

treinar o cérebro e a mente, acelerar decisões e sustentar performance sob pressão.

Para isso, desenvolvi um trabalho especializado, personalizado, contínuo e mensurável, com equipamentos de ponta e tecnologia avançada do campo das neurociências, integrado a toda a equipe inter e multidisciplinar que o clube dispõe.

Estive presente em todos os treinos e jogos, nacionais e internacionais.

Existe um futebol além do campo.

Aliás… nunca foi apenas futebol. É vida na vida — há muito amor envolvido.

Vai muito além de tecnologia e equipamentos.

Vai além de uma mente treinada.

É ombro amigo.

É ouvido atento.

É ferida tratada.

É alma pacificada.

Muros reconstruídos.

Vi a mão de Deus em tudo isso.

Entendo o atual momento financeiro do clube, que inviabilizou a continuidade do nosso trabalho.

Deixo um pouco de mim…

e levo muito de cada um com quem pude trabalhar e conviver no período em que estive aqui.

Seguirei firme e constante para cumprir minha missão, meu chamado, minha vocação.

Desejo ao @corinthians toda sorte de bênçãos.

Até a próxima.

Sigam bem. Em paz. E felizes".