Coach anuncia saída do Corinthians e cita momento financeiro do clube: "Inviabilizou a continuidade"

O coach esportivo Lulinha Tavares, quc chegou ao Corinthians a pedido da comissão técnica de Ramón Díaz, anunciou sua saída do clube nesta segunda-feira. Ele havia sido contratado pelo clube no início de 2025.
O profissional oficializou a despedida do Timão por meio de publicação nas redes sociais. Em um longo texto, Lulinha explicou que sua saída se deu por motivos financeiros por parte do clube.
"Entendo o atual momento financeiro do clube, que inviabilizou a continuidade do nosso trabalho. Deixo um pouco de mim… e levo muito de cada um com quem pude trabalhar e conviver no período em que estive aqui", escreveu o coach.
Ver essa foto no Instagram
Lulinha acompanhava o time do Corinthians nos treinos e no dia a dia do CT Dr. Joaquim Grava, além de estar presente na delegação em jogos em casa e fora.
"Fui parte de um movimento pioneiro: treinar o cérebro e a mente, acelerar decisões e sustentar performance sob pressão. Para isso, desenvolvi um trabalho especializado, personalizado, contínuo e mensurável, com equipamentos de ponta e tecnologia avançada do campo das neurociências, integrado a toda a equipe inter e multidisciplinar que o clube dispõe", disse.
Além do Corinthians, Lulinha também acumula trabalhos em outros clubes brasileiros, como Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Bahia.
Veja a despedida completa de Lulinha:
"Encerra-se uma das maiores e melhores experiências que já vivi como profissional.
Vivi por dentro um gigante.
E quem vive… nunca mais é o mesmo.
Conhecer o “poropopó” de uma torcida que verdadeiramente tem um time não tem preço.
Cheguei no início de 2025, a pedido da comissão técnica de Ramón Díaz e @emiliano34diaz , durante a visionária e competente gestão de @fabinhosoldado.futebol
Fui parte de um movimento pioneiro:
treinar o cérebro e a mente, acelerar decisões e sustentar performance sob pressão.
Para isso, desenvolvi um trabalho especializado, personalizado, contínuo e mensurável, com equipamentos de ponta e tecnologia avançada do campo das neurociências, integrado a toda a equipe inter e multidisciplinar que o clube dispõe.
Estive presente em todos os treinos e jogos, nacionais e internacionais.
Existe um futebol além do campo.
Aliás… nunca foi apenas futebol. É vida na vida — há muito amor envolvido.
Vai muito além de tecnologia e equipamentos.
Vai além de uma mente treinada.
É ombro amigo.
É ouvido atento.
É ferida tratada.
É alma pacificada.
Muros reconstruídos.
Vi a mão de Deus em tudo isso.
Entendo o atual momento financeiro do clube, que inviabilizou a continuidade do nosso trabalho.
Deixo um pouco de mim…
e levo muito de cada um com quem pude trabalhar e conviver no período em que estive aqui.
Seguirei firme e constante para cumprir minha missão, meu chamado, minha vocação.
Desejo ao @corinthians toda sorte de bênçãos.
Até a próxima.
Sigam bem. Em paz. E felizes".