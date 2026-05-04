Diniz reprova postura do Corinthians no 1º tempo e detona arbitragem em derrota: "Errou tudo"

O técnico Fernando Diniz deixou o gramado do Estádio José Maria de Campos Maia extremamente insatisfeito com a arbitragem na derrota do Corinthians por 2 a 1 para o Mirassol, neste domingo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador questionou as decisões tomadas pelo árbitro Matheus Candançan e cobrou uma falta não marcada no segundo gol dos donos da casa.

A primeira polêmica foi logo aos 12 minutos, quando o árbitro expulsou Edson Carioca por falta em Raniele, mas após revisão no VAR, retirou o cartão vermelho e trocou pelo amarelo. Depois, aos 21 minutos, Candançan marcou pênalti "discutível", segundo Diniz, de Bidu em Carlos Eduardo.

"A arbitragem foi muito ruim no jogo de hoje. Errou tudo, praticamente. Parecia que não tinha cartão no bolso. Os retardos de jogo, pouco acelerou o time do Mirassol. Nem vou discutir a expulsão. O pênalti, para mim, é discutível. O segundo gol foi uma falta clara no Garro, teve um pisão no Garro. Como é que o VAR não chama? Foi o mesmo lance, em seguida. Péssima arbitragem. Não sou de ficar falando de arbitragem, mas não tenho nada a elogiar da arbitragem, foi péssima. Não fez o jogo andar", criticou Diniz.

Fim de jogo. — Corinthians (@Corinthians) May 4, 2026

"Isso não justifica a derrota, mas a arbitragem foi condescente o tempo todo no jogo, com atrasos e com a falta de coibir o cartão amarelo. Mirassol fez várias faltas para cartão amarelo, segurar, puxar a camisa, agarrar a cintura. A arbitragem foi muito mal hoje", acrescentou.

A principal cobrança do técnico, entretanto, foi quanto à uma possível falta de Shaylon em Garro na origem do segundo gol do Mirassol. O camisa 7 derruba o argentino, que levanta rapidamente. A sobra fica com Carlos Eduardo, que avança pelo lado esquerdo e cruza na cabeça de Edson Carioca.

"O que der para fazer, tenho certeza que a diretoria irá agir para fazer. Mas não dá para apagar uma arbitragem como a de hoje, e o VAR. Não sei se vocês prestaram atenção na falta que teve no Garro no segundo gol. Absurdo o cara não chamar. Chamou para tirar a expulsão, mas não para anular o gol do Mirassol", enfatizou.

Diniz reprova apatia do Corinthians no primeiro tempo

Fernando Diniz também reprovou a apatia do Corinthians no primeiro tempo. O Timão sofreu dois gols em um intervalo de menos de 15 minutos, e o treinador admitiu que não gostou da postura nos primeiros 30 minutos.

"O time como um todo, no começo do jogo, entrou muito sem energia. Não é energia física, mas psíquica mesmo. O interesse que tivemos. Fizemos uma partida brilhante contra o Peñarol, e tínhamos que ter entrado mais ligados. A postura no segundo tempo já foi ok, não podemos baixar daquilo que foi no segundo tempo. O time não precisa ser brilhante como contra o Peñarol, mas não pode baixar a régua do jeito como baixou no primeiro tempo. Não tenho queixas do segundo tempo. É um jogo difícil, time bem treinado. O campo não reunia as melhores condiçoões, estava duro, e a arbitragem também contribuiu para que a gente saísse com a derrota. Não foi o principal fator, mas esteve lá", avaliou.

Na visão do comandante, não se tratou de uma questão física pela grande sequência de jogos do Alvinegro paulista, mas sim mental.

"É difícil separar as coisas. Acho que a minha queixa, os jogadores sabem disso, é a falta de concentração e ânimo que entramos no primeiro tempo. Não podemos justificar o que fizemos nos primeiros 30 minutos do primeiro tempo só com a questão física. Se o time tivesse começado bem e fosse caindo, poderíamos até justificar, mas acho que tínhamos que ter entrado muito mais focados, determinados para ganhar o jogo, e foi ali que perdemos a partida, na minha opinião", explicou.

"A questão física cobra em algum momento, mas atribuo mais o primeiro tempo a isso. O segundo tempo voltamos melhor. Se fosse uma questão só física, teríamos que ter voltado pior no segundo tempo, e não melhor. Com as trocas, tivemos uma melhora, mas não atribuo a má atuação no primeiro tempo à questão física não", concluiu Diniz.

O Corinthians de Fernando Diniz, agora, já volta suas atenções para a fase de grupos da Libertadores. O Timão visita o Santa Fe-COL nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá.

Situação na tabela

O resultado foi péssimo para o Corinthians, que segue com os mesmos 15 pontos do início da rodada e volta à zona de rebaixamento do Brasileirão. O Alvinegro paulista ainda foi vazado pela primeira vez com Diniz e perdeu uma invencibilidade de sete jogos.

Próximos jogos do Corinthians

Santa Fe-COL x Corinthians (quarta rodada da Copa Libertadores)

Data e horário: 06/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia)

Corinthians x São Paulo (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)