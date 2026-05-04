Paz critica falta de critério da arbitragem em derrota do Corinthians e questiona STJD

Diretor de futebol do Corinthians, Marcelo Paz veio a público para criticar a falta de critério da arbitragem e do VAR na derrota por 2 a 1 para o Mirassol, no último domingo, no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz detonou as decisões tomadas pelo árbitro Matheus Candançan, e o dirigente endossou as críticas.

A primeira polêmica foi logo aos 12 minutos, quando o árbitro expulsou Edson Carioca por falta em Raniele, mas após revisão no VAR, retirou o cartão vermelho e trocou pelo amarelo. Depois, aos 21 minutos, Candançan marcou pênalti de Bidu em Carlos Eduardo.

A principal cobrança do Timão, entretanto, foi quanto à uma possível falta de Shaylon em Garro na origem do segundo gol do Mirassol. O camisa 7 derruba o argentino, que levanta rapidamente. A sobra fica com Carlos Eduardo, que avança pelo lado esquerdo e cruza na medida para Edson Carioca.

"Por coincidência ou não, os lances duvidosos foram ruins para o Corinthians. Primeiro a expulsão do Edson Carioca que, ao meu ver, poderia ter sido mantida a decisão de campo. A sensibilidade do árbitro ali do lance, pediu-se a revisão. Aí depois um pênalti totalmente discutível, se realmente foi falta ou não, prevaleceu a decisão de campo, o VAR não chamou, prejuízo novamente para o Corinthians. E outro lance, esse sim, totalmente indiscutível, o segundo gol do Mirassol, em que tem um pisão do Shaylon no Garro, falta clara que o VAR deveria ter chamado e interferiu diretamente no lance. Sai o gol do Mirassol e falta não foi dada. Novamente, viemos aqui falar sobre isso. Todo mundo viu o que aconteceu", disse Paz na zona mista.

Diretor também questiona STJD

Paz ainda aproveitou a oportunidade para questionar o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e pediu mais equidade nos critérios para as tomadas de decisão. Recentemente, Hugo Souza foi punido com dois jogos de suspensão por dizer que o árbitro do último Derby "apitou para um lado só". O diretor alvinegro alega que outros jogadores tiveram declarações até piores que a do goleiro, mas sequer foram penalizados.

"Quero reforçar também, que aí já foge da arbitragem, que o nosso goleiro foi punido por uma fala que fez, pegou primeiro dois jogos, depois reduziu, e outros jogadores tiveram falas até mais acintosas que a do Hugo, e o Tribunal, de cara, já absolveu. Temos que deixar esse questionamento. Fazemos parte da mesma competição, os critérios tem que ser os mesmos. Infelizmente estamos nos sentindo prejudicados, não vamos deixar de falar, vamos nos pronunciar com educação, mas com firmeza, deixando clara a nossa insatisfação", afirmou o dirigente.

"Primeiro com os diversos erros ao nosso ver no jogo de hoje. Quando foi lance do Mirassol, reviu, e quando era a nosso favor, não reviu, e o lance do segundo gol, que é indiscutível. E também deixar esse lembrete do Tribunal, porque o Hugo foi punido e outros jogadores não. Temos que ter a mesma uniformidade para o bem do futebol brasileiro. Amanhã tem reunião de arbitragem, o Corinthians vai participar. Estaremos em voo para a Colômbia na hora, mas vamos designar alguém que faça a fala necessária e busque as explicações para os erros da arbitragem de hoje", completou Paz.

Situação na tabela

O resultado foi péssimo para o Corinthians, que segue com os mesmos 15 pontos do início da rodada e volta à zona de rebaixamento do Brasileirão. O Alvinegro paulista ainda foi vazado pela primeira vez com Diniz e perdeu uma invencibilidade de sete jogos.

Fim de jogo. — Corinthians (@Corinthians) May 4, 2026

Próximos jogos do Corinthians

Santa Fe-COL x Corinthians (quarta rodada da Copa Libertadores)

Data e horário: 06/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia)

Corinthians x São Paulo (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)