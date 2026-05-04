Raniele fica na bronca com pênalti marcado contra o Corinthians: "Não existiu p**** nenhuma"

O volante Raniele saiu de campo no primeiro tempo da derrota do Corinthians para o Mirassol na bronca com a arbitragem. O jogador reclamou muito do pênalti assinalado pelo árbitro Matheus Candançan na etapa inicial, convertido por Carlos Eduardo.

"O pênalti eu acho que não existiu p**** nenhuma ali, o juiz ficar dando esses pênaltis ali é f***, mas está tranquilo. Vamos buscar o gol no segundo tempo para tentar pressionar eles e voltar com uma pontuação", disparou Raniele, no intervalo, em entrevista ao Premiere.

A penalidade foi marcado por Candançan aos 21 minutos do primeiro tempo. O árbitro entendeu que o contato de Matheus Bidu com Carlos Eduardo teria levado à queda do atacante do Mirassol. O VAR não interferiu no lance.

O Corinthians, vale lembrar, foi punido recentemente por declarações contra a arbitragem. Após o clássico contra o Palmeiras, o goleiro Hugo Souza recebeu dois jogos de suspensão por parte do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após afirmar que o juiz do Derby teria "apitado para um lado só".

O Timão foi derrotado pelo Mirassol por 2 a 1 neste domingo, no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 14ª rodada do Brasileirão, e perdeu a primeira sob o comando do técnico Fernando Diniz.

O resultado foi péssimo para o Corinthians, que segue com os mesmos 15 pontos do início da rodada e volta à zona de rebaixamento do Brasileirão. O Alvinegro paulista ainda foi vazado pela primeira vez com Diniz e perdeu uma invencibilidade de sete jogos.

Fim de jogo. — Corinthians (@Corinthians) May 4, 2026

Próximos jogos do Corinthians

Santa Fe-COL x Corinthians (quarta rodada da Copa Libertadores)

Data e horário: 06/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia)

Corinthians x São Paulo (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)