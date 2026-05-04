Atuações do Corinthians: veja quem foi mal e quem se salvou na derrota para o Mirassol

O Corinthians perdeu para o Mirassol por 2 a 1 na noite do último domingo, no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A derrota foi marcada por atuações individuais que culminaram no resultado ruim, com os destaques negativos de Matheus Pereira, Matheus Bidu, Allan e André Ramalho. Dentre todos que estiveram em campo, somente Dieguinho e Garro se salvaram.

Matheus Pereira fez um jogo para esquecer e foi um dos piores em campo. O camisa 23 ganhou uma oportunidade no meio devido às ausências por suspensão, mas não aproveitou. Pareceu desligado, errando muitos passes e não dando sequência às jogadas. Também não contribuiu em nada na marcação.

Matheus Bidu também deixou - e muito - a desejar no Maião. Os dois gols do Mirassol saíram pelo seu lado. O lateral não defendeu bem e cedeu muito espaço aos adversários, que souberam aproveitar. No primeiro gol, ficou para trás e cometeu pênalti em Carlos Eduardo. No segundo, não conseguiu impedir o cruzamento que gerou o gol de Edson Carioca. Além disso, também não ajudou no ataque, diferente do usual. Péssimo jogo.

Allan também foi mal. O camisa 29, que ganhou uma nova chance no time titular, não conseguiu ajudar na saída de bola mediante a pressão alta do Mirassol e chegou muito atrasado em diversos lances, perdendo também vários duelos no meio-campo. No primeiro gol, foi deixado para trás com facilidade pelo atacante rival, e ainda recebeu cartão amarelo no primeiro tempo. Jogo muito ruim.

Ramalho, por fim, fecha a lista dos destaques negativos. O zagueiro também foi outro a receber oportunidade na ausência de Gustavo Henrique, mas foi zero efetivo. Não conseguiu contribuir na saída de bola, como costuma fazer, e perdeu disputas importantes, como no lance do segundo gol, quando foi antecipado por Edson Carioca no cabeceio.

Por outro lado, Garro foi, talvez, um dos únicos que se salvou em Mirassol. O argentino foi um dos poucos que tentou fazer o jogo do Corinthians fluir, buscando a bola no campo defensivo e tentando fazer a equipe jogar. Não esteve em sua melhor noite tecnicamente, é verdade, mas ao menos se apresentou e participou bastante da partida.

Dieguinho também merece a menção. O Filho do Terrão foi acionado no segundo tempo e teve a coragem de fazer o que quase ninguém havia feito até então: arriscar de fora da área. Foi recompensado com o gol, que contou com desvio, masvoltou a entrar em campo e participou do gol. Ganhou pontos pela atitude, coisa que faltou ao elenco de forma geral no último domingo.

Situação na tabela

O resultado foi péssimo para o Corinthians, que segue com os mesmos 15 pontos do início da rodada e volta à zona de rebaixamento do Brasileirão. O Alvinegro paulista ainda foi vazado pela primeira vez com Diniz e perdeu uma invencibilidade de sete jogos.

Próximos jogos do Corinthians

Santa Fe-COL x Corinthians (quarta rodada da Copa Libertadores)

Data e horário: 06/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia)

Corinthians x São Paulo (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)