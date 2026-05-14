Oitavas de final da Copa do Brasil já têm 10 classificados; veja times

A Copa do Brasil já conhece dez dos 16 times classificados às oitavas de final. As equipes que seguem na briga pelo título são: Atlético-MG, Cruzeiro, Fluminense, Internacional, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Remo, Santos e Vasco.

Os duelos da próxima fase da competição, que também serão disputados em formato de ida e volta, serão definidos por sorteio, com data a ser definida pela CBF. De acordo com a entidade, as partidas estão previstas para acontecer nas semanas dos dias 1º de agosto (ida) e 6 de agosto (volta).

O torneio conhecerá seus outros seis classificados nesta quinta-feira, com a realização dos jogos restantes: Chapecoense x Botafogo, Atlético-GO x Athletico-PR, Confiança x Grêmio, Corinthians x Barra, CRB x Fortaleza e Vitória x Flamengo.

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O Santos retornou às oitavas de final após três anos. O Peixe avançou ao vencer o Coritiba por 2 a 0 nesta quarta-feira, no Couto Pereira. Na partida de ida, as equipes haviam empatado sem gols, na Vila Belmiro.

Já o Palmeiras carimbou a vaga na próxima fase do mata-mata após eliminar o Jacuipense com placar agregado de 7 a 1. No primeiro jogo, venceu por 3 a 0 e, na volta, fez 4 a 1, no Estádio do Café, em Londrina (PR).

O São Paulo, por sua vez, ficou pelo caminho ao ser eliminado pelo Juventude, que venceu o jogo de volta 3 a 1, no Estádio Alfredo Jaconi. O Tricolor tinha a vantagem de 1 a 0, construída na ida, disputada no Morumbis. A eliminação, inclusive, resultou na demissão do técnico Roger Machado.

Além disso, também avançaram nesta quarta-feira Vasco, Mirassol, Atlético-MG e Remo, que eliminaram Paysandu, Red Bull Bragantino, Ceará, nos pênaltis, e Bahia, respectivamente. Na terça-feira, o Cruzeiro eliminou o Goiás, enquanto o Internacional passou pelo Athletic. Já o Fluminense superou o Operário-PR.

Veja os classificados até o momento: