São Paulo decide demitir Roger Machado após eliminação contra o Juventude

Roger Machado não é mais técnico do São Paulo. O treinador não suportou a eliminação na Copa do Brasil para o Juventude e foi desligado do clube nesta quarta-feira, após a derrota por 3 a 1 para os gaúchos.

O técnico deixa o Tricolor em uma sequência de cinco jogos sem vitórias, com três empates e duas derrotas em seus últimos compromissos.

"O São Paulo Futebol Clube comunica a saída do técnico Roger Machado e de sua comissão técnica. A decisão foi tomada após a partida contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela Copa do Brasil", comunicou o clube.

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Roger Machado se despede do São Paulo pouco mais de dois meses após assumir o comando do clube. Ele foi contratado no dia 10 de março deste ano, após a saída de Hernán Crespo, e já enfrentava rejeição de parte da torcida desde a sua chegada.

Ao todo, foram 17 partidas à frente do Tricolor, com sete vitórias, quatro empates e seis derrotas somadas, que totalizam um aproveitamento de 49%. Apesar da eliminação na Copa do Brasil, o técnico deixa o São Paulo na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, enquanto, na Sul-Americana, o Tricolor lidera o grupo C com oito pontos em quatro jogos.

O São Paulo Futebol Clube comunica a saída do técnico Roger Machado e de sua comissão técnica. A decisão foi tomada após a partida contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela Copa do Brasil. pic.twitter.com/NVzj85R8ms — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 14, 2026

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