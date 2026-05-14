Santos elimina o Coritiba e volta às oitavas de final da Copa do Brasil

No penúltimo desafio de Neymar antes da convocação para a Copa do Mundo, o Santos bateu o Coritiba por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), e se classificou à próxima fase da Copa do Brasil. Gabriel Bontempo, com passe do camisa 10, e Adonis Frías balançaram as redes na vitória do Peixe, que voltou às oitavas de final após três anos.
Penúltimo jogo antes da lista final
Este foi o penúltimo jogo de Neymar, que está na pré-lista, antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026, que será divulgada nesta segunda-feira, às 17h (de Brasília), pelo técnico Carlo Ancelotti. O último compromisso do astro antes da convocação será neste domingo, contra o próprio Coritiba, pela 16ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena.
Situação na Copa do Brasil
O Santos, com o resultado, está garantido nas oitavas de final da Copa do Brasil, enquanto o Coritiba se despede da competição nacional. O time santista não jogava esta fase do torneio nacional desde 2023, já que em 2024 não esteve na disputa e em 2025 foi eliminado ainda na terceira fase.
O adversário do Santos nas oitavas será definido por sorteio, a ser realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ainda não data e horário definidos para o evento.
FICHA TÉCNICA
🟢⚪ CORITIBA 0 x 2 SANTOS ⚪⚫
🏆 Competição: Copa do Brasil (jogo de volta da quinta fase)
🏟️ Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)
📅 Data: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
👥 Público: 36.100 pessoas
💰 Renda: R$ 2.076.073,00
🟨 Cartões amarelos: Tiago Cóser (Coritiba) / Adonis Frías, Escobar e Gabriel Menino (Santos)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC)
VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
GOLS
- ⚽ Gabriel Bontempo, aos 19' do 1ºT (Santos)
- ⚽ Adonis Frías, aos 27' do 1ºT (Santos)
Escalações
CORITIBA: Pedro Rangel; Tinga (Felipe Jonatan), Jacy, Tiago Cóser (Lucas Taverna) e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Vini Paulista (Gustavo) e Josué; Lucas Ronier (Renato Marques), Lavega (Breno Lopes) e Pedro Rocha.
Técnico: Fernando Seabra
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt (Willian Arão), Oliva, Bontempo (Gustavo Henrique) e Barreal (Gabriel Menino); Neymar (Gabigol) e Rollheiser (Rony).
Técnico: Cuca
Como foi o jogo?
A primeira finalização do jogo saiu aos oito minutos. Lavega chutou e a bola bateu na defesa do Santos. Lucas Ronier ficou com a sobra, cortou para dentro e bateu colocado da entrada da área, mas Brazão espalmou para escanteio. Com 13 minutos, o Coritiba chegou a abrir o placar. Josué cobrou falta para dentro da área e Bruno Melo subiu sozinho para guardar de cabeça, mas estava impedido.
Aos 16 minutos, veio o primeiro chute do Santos com Barreal, de fora da área, mas para fora. Foi aos 19 minutos que o Peixe abriu o placar. Gabriel Bontempo recebeu do lado esquerdo, cortou para o meio e finalizou colocado, sem chances para o goleiro Pedro Rangel.
Com 27 minutos, o Santos ampliou a vantagem. Igor Vinícius alçou bola para dentro da área e Adonis Frías subiu sozinho, cabeceando para o fundo das redes. Aos 45 minutos, Neymar arriscou de fora da área e mandou por cima do gol.
Segundo tempo
Com um minuto, o Santos quase chegou ao terceiro gol com Neymar, que finalizou para fora com a perna esquerda. Aos nove minutos, Pedro Rocha recebeu do lado esquerdo, puxou para o meio e bateu para fora.
Com 35 minutos, Lucas Taverna arriscou da entrada da área e mandou por cima do gol. A bola foi desviada e resultou em escanteio, que terminou com bola afastada pela zaga do Santos. Aos 41 minutos, Pedro Rocha invadiu a área e bateu para o gol, mas acertou a rede pelo lado de fora.
Próximos jogos das equipes
- Santos x Coritiba (16ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 17/05 (domingo), às 11h (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)